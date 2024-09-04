У трейлері комедійного горору «Нічна сучка» / Nightbitch затуркана мати-одиначка перетворюється на собаку — або ж так думає

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Вийшов трейлер нової психологічної комедії жахів Маріель Геллер «Нічна сучка» / Nightbitch. Емі Адамс грає маму-одиначку з важким життям, яка думає, що перетворюється на собаку.

Фільм заснований на однойменній книзі Рейчел Йодер, яка розповідає про жінку, яку називає просто «Мати». Колишня художниця з важким життєвим тягарем повної відповідальності за маленьку дитину починає відчувати дивні симптоми. Її ікла ростуть, куприк подовжується, вона раптово відчуває тягу до сирого м’яса…

У трейлері можна бачити як з’являється Нічна сучка, розчарована тим, що її життя зведено виключно до функції материнства. Вона почувається збитою з пантелику, коли дитина каже, що вона пухнаста, так, ніби в неї починає рости хутро.

«Я майже впевнена, що перетворююся на собаку», — каже героїня після того, як глядач бачить, цо вона бігає рачки, їсть м’ясо та кидається на чоловіка.

Книга навмисно неоднозначна щодо того, чи справді фізично відбувається ця трансформація. Її партнер (його грає Скут Макнейрі) теж не допомагає зрозуміти, коли каже, що зміни, які вона помічає, є «трохи дивними».

З трейлера здається, що фільм має на меті відобразити становлення матері в оточенні побуту та суспільства. Було б цікаво, якби фільм зберіг сюрреалістичність книги. Прем’єра «Нічна сучка» / Nightbitch відбудеться на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, перш ніж 6 грудня стрічка потрапить у прокат.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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