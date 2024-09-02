Нова стрічка Педро Альмодовара «Сусідня кімната» з Тільдою Свінтон та Джуліанн Мур присвячена темі евтаназії

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Фільм Педро Альмодовара «Сусідня кімната» присвячений важким рішенням та праву людей вирішувати. У ній Тільда Свінтон та Джуліанн Мур зіграли кохання та глибоку дружбу.

Перший англомовний повнометражний фільм Альмодовара «Сусідня кімната» представляє двох володарок «Оскара» у ролях Інгрід (Мур) та Марти (Свінтон), які були близькими подругами в молодості, коли працювали в одному журналі. Після багатьох років розлуки вони знову зустрічаються, коли у Марти діагностують смертельну хворобу — вона вирішує взяти своє життя у власні руки.

Під час пресконференції на Венеціанському кінофестивалі режисер пристрасно промовляв щодо теми фільму. Альмодовар вважає, що евтаназія має бути дозволеною для тих, хто приречений на подібні страждання.

«Цей фільм виступає за евтаназію. Це те, чим ми захоплюємося у персонажі Тільди — вона вирішує, що позбутися раку можна лише шляхом рішення, яке вона насправді приймає. «Якщо я потраплю туди раніше, рак мене не переможе», — каже вона. І тому вона знаходить спосіб досягти своєї мети за допомогою своєї подруги, але їм доводиться поводитися так, ніби вони злочинці», — розповідає режисер.

Батьківщина Альмодовара, Іспанія, легалізувала евтаназію у 2021 році. Він вважає, що решта світу повинна наслідувати цей приклад.

«Повинна існувати можливість евтаназії в усьому світі. Це має бути врегульовано, і лікарю має бути дозволено допомагати своєму пацієнту».

Тільда Свінтон додала, що «не може сказати, що не діяла б точно так само», якби була на місці свого персонажа. Попри те, що фільм про смерть, Мур та Свінтон вважають, що він також був схожий на свято життя.

«У фільмах Педро є така величезна життєва сила, і це те, на що ми всі реагуємо. Ніби коли ти дивишся ці фільми, ти чуєш серцебиття кожного», — каже Джуліанн Мур.

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За словами Мур, фільм є історією кохання між головними персонажами, але він також присвячений і жіночій дружбі.

«Ми дуже рідко бачимо розповіді про жіночу дружбу, а тим більше про подруг старшого віку. Я не знаю, чи є у світі режисер, який зробив би це, крім Педро. Важливість, яку він демонструє нам, така незвичайна. Мене так зворушило, що він зобразив ці стосунки такими глибокими».

Після венеціанської прем’єри показ «Сусідньої кімнати» Педро Альмодовара у кінотеатрах очікується 20 грудня.

Джерело: Variety

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