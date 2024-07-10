У трейлері стрічки «Гладіатор 2» є сцена, яку Рідлі Скотт мріяв зняти понад 20 років

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У першому трейлері стрічки «Гладіатор 2» є сцена, яку режисер Рідлі Скотт давно хотів: бій з носорогом на арені.

Відео розповідає про насичену гостросюжетною епопеєю та продовження оригінальної класичної стрічки Скотта 2000 року. Хоча першому фільму вдалося вразити глядачів видатними виступами Рассела Кроу та Хоакіна Фенікса на арені, у ньому не режисеру вистачало когось великого та рогатого. Даг Вік, який продюсував першого «Гладіатора», розповів ComicBook.com у 2020 році, що мрії Скотта про носорога були зруйновані високою вартістю CGI.

«Є проблеми, які насправді стосуються вартості. Наприклад, Рідлі хотів носорога на арені. І коли ми розмовляли з дресувальниками тварин, вони сказали: «Ну, з ними чудово працювати, але як тільки ви починаєте це, ви не зможете це зупинити». Тоді ми оцінили CGI носорога, і він виявився просто надто дорогим. Тож я б сказав, що це було прикро, що ми не змогли дати Рідлі носорога», — сказав тоді Вік.

Він додав, що тоді виник жарт: «якщо ми колись знімемо продовження, Рідлі отримає свого носорога». Що ж, «Гладіатор 2» наближається, і носоріг теж.

Згідно з джерелами The Hollywood Reporter, бюджет фільму вдалося збільшити з приблизно $165 млн до приблизно $310 млн. Цю вартість дійсно можна побачити в трейлері, і не в останню чергу у тій самій сцені. Також вражають і здаються недешевими бої кораблів.

Нагадаємо, вийшов офіційний український трейлер фільму «Гладіатор 2», а з ним оголосили й дату релізу в Україні — 14 листопада.

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