У роботі Twitter стався збій — соцмережа не працює в Україні і у всьому світі

Вдень 14 липня у роботі соцмережі Twitter стався великий технічний збій. Близько 15:00 користувачі почали масово скаржитися на проблеми — когось викинуло з аккаунту, а у решти не завантажується стрічка оновлень.

Оновлено [15:39]: Twitter повернувся до роботи. Соцмережа не працювала близько пів години.

Користувачі не можуть зайти ні на сайт, ні у застосунок. Сервіс TweetDeck також не працює. За даними Downdetector, проблеми спостерігаються в усьому світі, зокрема і в Україні.

Причини збою наразі невідомі, але сьогодні українські користувачі масово висвітлювали у соцмережі наслідки сьогоднішнього обстрілу Вінниці російськими окупантами — внаслідок ракетного удару по місту загинуло 20 людей, серед них троє дітей; ще 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів (це попередні дані станом на 15:00). Водночас російські боти, як завжди, активно ширили фейкові дані та атакували українських активістів.