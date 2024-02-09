У Windows 11 додають команду sudo із Linux

Незабаром у ОС Windows 11 з’явиться вбудована команда sudo, призначена для розробників. Sudo, скорочення від «superuser do», широко використовується в операційних системах на базі Unix, таких як Linux і macOS, для запуску програм з вищими привілеями безпеки або від імені іншого користувача. Це корисно, наприклад, для розробників, які бажають тестувати скрипти.

Microsoft використовує sudo у Windows, щоб дозволити розробникам запускати інструменти з підвищеними правами безпосередньо із сеансу консолі без підвищених прав.

«Це ергономічне та знайоме рішення для користувачів, які хочуть підвищити рівень команди без необхідності спочатку відкривати нову консоль з підвищеними правами», – пояснює Хорді Адумі, менеджер по продукту Microsoft.

Microsoft вже розпочала тестування команди sudo у новій Canary-збірці Windows 11. У споживчій версії ОС це нововведення має з’явитися до кінця цього року. Microsoft дозволить налаштування команди sudo у трьох режимах: нове вікно, з відключеним введенням та вбудований. Режим, найбільш схожий на sudo в Linux, вбудований, тоді як інші режими блокують більше дій.

«Найближчими місяцями ми працюватимемо над розширенням документації sudo для Windows і поділимося більш детальною інформацією про наслідки для безпеки запуску sudo у «вбудованій» конфігурації», — каже Адумі.

Microsoft також викладає вихідний код цього проєкту sudo у відкритий доступ до GitHub.

Джерело: The Verge