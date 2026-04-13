Ютубер ETA Prime перевірив, як працює Windows 11 на MacBook Neo за допомогою застосунку Parallels.





Завдяки повному апаратному прискоренню, процесор Apple A18 Pro чудово впорався з низкою ігор. На відміну від традиційних лептопів Apple, MacBook Neo працює на мобільному процесорі. Багато хто сумнівався, що цей процесор підтримуватиме повноцінну продуктивність системи, особливо під керуванням macOS, однак тести спростували всі сумніви.

Навіть з іграми для macOS процесор демонструє чудову продуктивність. Для тестування продуктивності в іграх на Windows 11 ETA Prime використав застосунок Parallels Desktop. Хоча UTM та VMware Fusion пропонують безплатну альтернативу, ютуберу не сподобалась їхня продуктивність.

Тестування проводилось на Windows 11 ARM, що означає, що під час запуску нативних застосунків Windows на ARM не відбувалось перетворення в архітектуру x86. Безпосередньо перед тестуванням ETA Prime вніс деякі зміни у налаштування. Він виділив 5 ГБ ОЗП для віртуалізації, однак MacBook Neo має усього 8 ГБ ОЗП.





Серед протестованих ігор — Marvel Cosmic Invasion, у якій за максимальних налаштувань роздільної здатності середня частота кадрів складала близько 60 FPS. В грі Dirt 3 з роздільною здатністю 1200p й високими налаштуваннями графіки в середньому спостерігалось 75 FPS. Portal 2 працювала на середніх налаштуваннях графіки й працювала зі 100 FPS.

Ютуберу також вдалось запустити The Elder Scrolls V: Skyrim в середньому з 60 FPS за роздільної здатності 1200p та середніми налаштуваннями графіки. Ютубер також пробував запустити GTA V, однак FPS не вдалось довести до прийнятного діапазону. Гру все ж можна притомно запустити на MacBook Neo з допомогою застосунку Crossover, який використовує Wine та шар Proton. Застосунок Parallels Desktop продемонстрував дуже гарну продуктивність, враховуючи, що ОЗП MacBook Neo обмежена 8 ГБ.

Раніше ми писали, що за повідомленнями, ажіотаж на популярний бюджетний MacBook Neo призвів до дефіциту процесорів A18 Pro в Apple.

Джерело: NotebookCheck