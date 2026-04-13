Microsoft пообіцяла 18 змін у Windows 11 протягом 2026 року

Depositphotos

Президент підрозділу Windows + Devices компанії Microsoft Паван Давулурі підтвердив масштабний план покращень Windows 11, який охоплює 18 конкретних змін. Перелік склало видання Windows Latest на основі офіційних публікацій і постів представників Microsoft у соцмережах.





Нинішній стратегічний розворот — пряма реакція на роки критики через проблемні оновлення та деградацію якості системи. Зміни розподілені по щомісячних оновленнях: по 2–3 покращення на місяць. Частина з них вже потрапила до збірок для учасників Windows Insider, решта надходитиме поступово до кінця року.

Серед ключових напрямів: панель завдань нарешті отримає підтримку переміщення — функцію, яку Microsoft прибрала ще з переходом на Windows 11.

Меню “Пуск” позбудеться частини рекламних рекомендацій, а вимкнути рекламу у “Рекомендованому” можна буде безпосередньо з налаштувань.





Copilot більше не буде вбудовано в системні застосунки за замовчуванням: Microsoft підтвердила прибирання непотрібних точок входу з Notepad, Photos, Snipping Tool та Widgets, залишивши ШІ лише там, де він реально корисний.

Темний режим нарешті добереться до останніх “острівців” світлого інтерфейсу: вікна Run, діалоги облікових записів, властивості файлів у Провіднику, редактор реєстру — усе це досі ігнорувало системне налаштування теми.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Паралельно Провідник файлів отримає оновлене контекстне меню зі згрупованими діями та голосовий ввід для перейменування файлів. Застосунок “Параметри” чекає редизайн для більшої зрозумілості.

Windows Update стане менш агресивним: користувачі зможуть ставити оновлення на паузу без примусових перезапусків у фоні.

Процес початкового налаштування OOBE також зміниться — Microsoft опрацьовує питання повернення локальних облікових записів без прив’язки до Microsoft Account. Серед технічних покращень — оптимізація продуктивності (зокрема, завантаження і споживання пам’яті на пристроях з 8 ГБ RAM), стабільність роботи з апаратним забезпеченням, виправлення Bluetooth і звуку, покращення тачпада та тактильного зворотного зв’язку.

Для розробників і просунутих користувачів оновлюється Windows Subsystem for Linux (WSL) та Центр відгуків, а застосунки першої сторони поступово переводяться на нативний WinUI. Учасники Windows Insider отримають доступ до прапорів функцій, що дозволить вмикати нові можливості одразу після їхньої появи в журналах змін — без очікування A/B-тестів.

За словами оглядачів, це найбільш комплексний набір запланованих змін для Windows 11 за весь час її існування: вперше кілька команд всередині Microsoft, схоже, рухаються в одному напрямку з єдиною метою — зробити систему швидшою, стабільнішою і передбачуванішою.

Окрема увага приділяється апаратній надійності та периферії. Microsoft підтвердила покращення стабільності Bluetooth, USB-портів, веб-камер і мікрофонів.

Анонсовано також підтримку одночасного підключення двох Bluetooth-пристроїв для спільного відтворення звуку — функцію, якої давно чекали власники бездротових навушників.

Тактильний зворотний зв’язок для тачпадів вже тестується у збірках для Insider: користувачі відчуватимуть вібрацію під час прив’язки вікон, зміни їхнього розміру та наведення на кнопку закриття. Налаштувати або вимкнути ці ефекти можна через “Параметри → Bluetooth і пристрої → Миша → Тактильні сигнали”. Windows Hello отримає надійнішу роботу розпізнавання обличчя та сканування відбитку пальця з меншою кількістю повторних спроб.





Для розробників одним із найважливіших пунктів є оновлення WSL (Windows Subsystem for Linux). Microsoft оптимізує доступ до файлів через /mnt/c — це одне з головних “вузьких місць” при роботі в середовищах Linux/Windows одночасно. Покращиться і мережевий стек WSL2: більш надійне з’єднання localhost, що критично для тих, хто запускає локальні dev-сервери та контейнери. Показово, що в плані вперше згадано й корпоративне керування WSL через групові політики — це сигнал про те, що Microsoft позиціонує підсистему вже не лише як інструмент для ентузіастів, а й як інструмент корпоративного рівня.

Загальний контекст змін важливий. У листопаді 2025 року пост Давулурі про Windows як “агентну ОС” зібрав 1,5 млн переглядів і переважно негативних реакцій. Вже у лютому 2026-го він публічно визнав критику та взяв курс на якість.

Ця трансформація відбувається на тлі того, що Windows 10 досі залишається масово популярною, попри завершення підтримки у жовтні 2025 року, — що красномовно свідчить: роздратування користувачів від Windows 11 мало цілком відчутні комерційні наслідки для Microsoft.





Джерело: PC World