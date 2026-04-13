Microsoft пообіцяла 18 змін у Windows 11 протягом 2026 року

Президент підрозділу Windows + Devices компанії Microsoft Паван Давулурі підтвердив масштабний план покращень Windows 11, який охоплює 18 конкретних змін. Перелік склало видання Windows Latest на основі офіційних публікацій і постів представників Microsoft у соцмережах.
Нинішній стратегічний розворот — пряма реакція на роки критики через проблемні оновлення та деградацію якості системи. Зміни розподілені по щомісячних оновленнях: по 2–3 покращення на місяць. Частина з них вже потрапила до збірок для учасників Windows Insider, решта надходитиме поступово до кінця року.
Серед ключових напрямів: панель завдань нарешті отримає підтримку переміщення — функцію, яку Microsoft прибрала ще з переходом на Windows 11.
Меню “Пуск” позбудеться частини рекламних рекомендацій, а вимкнути рекламу у “Рекомендованому” можна буде безпосередньо з налаштувань.
Copilot більше не буде вбудовано в системні застосунки за замовчуванням: Microsoft підтвердила прибирання непотрібних точок входу з Notepad, Photos, Snipping Tool та Widgets, залишивши ШІ лише там, де він реально корисний.
Темний режим нарешті добереться до останніх “острівців” світлого інтерфейсу: вікна Run, діалоги облікових записів, властивості файлів у Провіднику, редактор реєстру — усе це досі ігнорувало системне налаштування теми.
Паралельно Провідник файлів отримає оновлене контекстне меню зі згрупованими діями та голосовий ввід для перейменування файлів. Застосунок “Параметри” чекає редизайн для більшої зрозумілості.
Windows Update стане менш агресивним: користувачі зможуть ставити оновлення на паузу без примусових перезапусків у фоні.
Процес початкового налаштування OOBE також зміниться — Microsoft опрацьовує питання повернення локальних облікових записів без прив’язки до Microsoft Account. Серед технічних покращень — оптимізація продуктивності (зокрема, завантаження і споживання пам’яті на пристроях з 8 ГБ RAM), стабільність роботи з апаратним забезпеченням, виправлення Bluetooth і звуку, покращення тачпада та тактильного зворотного зв’язку.
Для розробників і просунутих користувачів оновлюється Windows Subsystem for Linux (WSL) та Центр відгуків, а застосунки першої сторони поступово переводяться на нативний WinUI. Учасники Windows Insider отримають доступ до прапорів функцій, що дозволить вмикати нові можливості одразу після їхньої появи в журналах змін — без очікування A/B-тестів.
За словами оглядачів, це найбільш комплексний набір запланованих змін для Windows 11 за весь час її існування: вперше кілька команд всередині Microsoft, схоже, рухаються в одному напрямку з єдиною метою — зробити систему швидшою, стабільнішою і передбачуванішою.
Окрема увага приділяється апаратній надійності та периферії. Microsoft підтвердила покращення стабільності Bluetooth, USB-портів, веб-камер і мікрофонів.
Анонсовано також підтримку одночасного підключення двох Bluetooth-пристроїв для спільного відтворення звуку — функцію, якої давно чекали власники бездротових навушників.
Тактильний зворотний зв’язок для тачпадів вже тестується у збірках для Insider: користувачі відчуватимуть вібрацію під час прив’язки вікон, зміни їхнього розміру та наведення на кнопку закриття. Налаштувати або вимкнути ці ефекти можна через “Параметри → Bluetooth і пристрої → Миша → Тактильні сигнали”. Windows Hello отримає надійнішу роботу розпізнавання обличчя та сканування відбитку пальця з меншою кількістю повторних спроб.
Для розробників одним із найважливіших пунктів є оновлення WSL (Windows Subsystem for Linux). Microsoft оптимізує доступ до файлів через /mnt/c — це одне з головних “вузьких місць” при роботі в середовищах Linux/Windows одночасно. Покращиться і мережевий стек WSL2: більш надійне з’єднання localhost, що критично для тих, хто запускає локальні dev-сервери та контейнери. Показово, що в плані вперше згадано й корпоративне керування WSL через групові політики — це сигнал про те, що Microsoft позиціонує підсистему вже не лише як інструмент для ентузіастів, а й як інструмент корпоративного рівня.
Загальний контекст змін важливий. У листопаді 2025 року пост Давулурі про Windows як “агентну ОС” зібрав 1,5 млн переглядів і переважно негативних реакцій. Вже у лютому 2026-го він публічно визнав критику та взяв курс на якість.
Ця трансформація відбувається на тлі того, що Windows 10 досі залишається масово популярною, попри завершення підтримки у жовтні 2025 року, — що красномовно свідчить: роздратування користувачів від Windows 11 мало цілком відчутні комерційні наслідки для Microsoft.
Джерело: PC World
