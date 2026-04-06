Квітневе оновлення Windows 11: 8 суттєвих покращень, які не варто пропускати

Depositphotos

Microsoft планує почати розгортання квітневого оновлення безпеки 2026 для Windows 11 у вівторок, 14 квітня 2026 року, і у четвертому місяці року компанія робить доступними нові функції, покращення та виправлення безпеки.





Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11 непомітними оновленнями у сфері безпеки, доступності та зручності використання. У цьому накопиченому оновленні компанія вносить зміни до Smart App Control, щоб вам більше не потрібно було перевстановлювати операційну систему для керування ним. Windows Narrator тепер забезпечує опис зображень як на пристроях з ШІ, так і без нього. Ви помітите різні дизайнерські зміни у застосунку “Параметри”.

Провідник файлів отримує кілька покращень, а у Windows 11 з’явилася нова підтримка частоти оновлення екрана. Нижче видіkено найбільш значущі зміни у квітневому оновленні безпеки 2026 для Windows 11 версій 25H2 та 24H2, оскільки обидві є ідентичними.

Нові функції Windows 11, що з’являться у квітні

Microsoft використовує технологію контрольованого поступового розгортання функцій (Controlled Feature Rollout, CFR), тому може пройти деякий час, перш ніж ви їх побачите.





1. Зміни у поведінці Smart App Control

Smart App Control (SAC) тепер оновлено: для керування ним більше не потрібно перевстановлювати операційну систему. Функція доступна через застосунок “Безпека Windows” і блокує систему, дозволяючи запускати лише довірені застосунки в операційній системі, щоб запобігти небажаній поведінці з боку ненадійних програм.

Спочатку Smart App Control була доступна лише для нових інсталяцій, і для її вимкнення потрібно було завершити встановлення. Однак це змінюється з виходом квітневого оновлення безпеки 2026. Якщо ви хочете увімкнути або вимкнути цю функцію, це можна зробити через Безпека Windows > Керування застосунками та браузером > Smart App Control.

2. Windows Narrator з описом зображень

У Windows 11 функція Narrator вже може генерувати описи зображень за допомогою ШІ, але ця можливість була обмежена лише ПК Copilot+. Тепер, починаючи з цього оновлення, функція більше не потребує локальної моделі ШІ. Натомість система використовуватиме Copilot для аналізу та надання опису зображень.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Якщо ви хочете скористатися цією функцією, можна використовувати комбінацію клавіш “Клавіша Narrator + Ctrl + D” для опису зображення у фокусі або “Клавіша Narrator + Ctrl + S” для опису всього екрана.

3. Покращення головної сторінки в “Параметрах”

У застосунку “Параметри” головна сторінка не зазнає кардинальних змін, але ви побачите певні вдосконалення картки “Відомості про пристрій”, щоб її було легше розуміти.

Крім того, компанія повідомила, що оновила головну сторінку для покращення продуктивності завантаження. Також ви знайдете покращення надійності під час завантаження оновлень через Параметри > Система > Додатково.

4. Зміни на сторінці “Про систему” в “Параметрах”

Тепер на сторінці “Про систему” ви помітите деякі цікаві зміни. По-перше, компанія скасовує деякі попередні покращення і знову відображає верхні картки з ключовими характеристиками апаратного забезпечення, такими як процесор, пам’ять, графіка та сховище.

Зміна, яка особливо радує, — це додавання відомостей про графіку та сховище у розділі “Відомості про пристрій”. Ця інформація мала бути доступна на цій сторінці з самого початку. Не зовсім зозуміло, чому так важко було її включити.

5. Покращення розділу “Облікові записи” в “Параметрах”

У розділі “Облікові записи” компанія додає оновлення, яке включає опцію оновлення для користувачів із сімейним планом Microsoft 365, підключеним до операційної системи.

Якщо ви не хочете бачити цю опцію, вам доведеться вимкнути пропонований вміст у “Параметрах”. Нарешті, на сторінці “Інші користувачі” з’явилася оновлена версія діалогового вікна для зміни типу облікового запису відповідно до дизайнерської мови Windows 11.

6. Зміни на сторінці “Перо” в “Параметрах”

Майже ніхто ще не бачив цього, але компанія також згадала про деякі оновлення на сторінці налаштувань пера, яка тепер дозволяє налаштувати нову опцію “Те саме, що й клавіша Copilot” для відкриття того ж застосунку, що й клавіша “Copilot”.





7. Оновлення Провідника файлів

Наступне накопичене оновлення не додасть жодних нових візуальних змін до Провідника файлів, але ви помітите деякі виправлення та додавання нової функції доступності. Наприклад, після встановлення цього оновлення Провідник файлів дозволить вам використовувати голосовий набір для перейменування файлу.

Microsoft також виправляє помилку з білим спалахом під час відкриття нової вкладки або вікна, коли “Цей ПК” встановлено як сторінку запуску за замовчуванням. Крім того, це оновлення усуває спалах під час зміни розміру елементів у застосунку. Нарешті, ця оновлена версія Провідника файлів містить зміни надійності для розблокування файлів, завантажених з інтернету, що спрощує їх попередній перегляд.

8. Нова підтримка частоти оновлення дисплея

Остання, але не менш важлива зміна. У цьому оновленні система зможе розпізнавати дисплеї, що підтримують частоту оновлення 1000 Гц і вище. Крім того, якщо ви використовуєте рідне підключення монітора через USB4, контролер тепер переходитиме у найнижчий режим енергоспоживання під час сну для збереження заряду батареї. Також автоматичне обертання тепер повинно надійніше спрацьовувати після виходу з режиму сну. Продуктивність HDR покращено для дисплеїв із невідповідними блоками DisplayID 2.0. Крім того, монітори, що використовують DisplayID, тепер можуть точніше повідомляти про свій фізичний розмір через WMI-API монітора.

Додаткові оновлення щодо безпеки

Паралельно з квітневим оновленням Microsoft розгортає у застосунку “Безпека Windows” новий індикатор стану сертифікатів Secure Boot — кольорові позначки (зелена, жовта, червона) у розділі Безпека пристрою > Secure Boot, які показують, чи отримав пристрій оновлені криптографічні сертифікати. Починаючи з квітня 2026 року, застосунок відображає додаткову інформацію про статус оновлення сертифікатів Secure Boot; у травні 2026 року з’являться ширші системні сповіщення для користувачів, які не відкривають застосунок безпеки.

Це пов’язано з тим, що оригінальні сертифікати Secure Boot, що є частиною систем Windows, після 15 років служби починають закінчуватися у червні 2026 року, і пристроям потрібні нові сертифікати для збереження захисту. Ситуація є критичною насамперед для корпоративного середовища.





Пристрої, які не отримали нових сертифікатів зразка 2023 року, продовжать нормально завантажуватися та встановлювати стандартні оновлення Windows, однак більше не зможуть отримувати нові засоби захисту раннього процесу завантаження, включно з оновленнями Windows Boot Manager, баз даних Secure Boot і списків відкликання, а також виправленнями для нових вразливостей на рівні завантаження.

Для більшості приватних і корпоративних користувачів, які дозволяють Microsoft керувати оновленнями ПК, нові сертифікати встановлюватимуться автоматично через щомісячний процес оновлення Windows без будь-яких додаткових дій.

Підсумкові думки

Квітневе оновлення безпеки 2026 — це не той реліз, що потрапляє в заголовки новин, але саме такий, що непомітно формує відчуття від щоденного використання Windows 11. Тут немає яскравих функцій, і Microsoft не намагається винайняти ОС заново — натомість це оновлення спирається на повільну, неквапливу роботу з підвищення передбачуваності, безпеки та усунення дрібних незручностей там, де вони ще залишаються.





Примітно, скільки в цьому оновленні приділено уваги речам, про які більшість людей не задумується, поки вони не перестають працювати: розумніший захист, чистіші налаштування за замовчуванням і невеликі покращення якості роботи, що згладжують шорсткі місця. Це саме той технічний реліз, який не вимагає уваги, але заслуговує на вдячність з часом.

Якщо Microsoft продовжуватиме накопичувати такі оновлення — поступові, продумані та дійсно корисні, — Windows 11 може нарешті знайти той стабільний і відполірований ритм, якого люди чекали з моменту запуску. Нічого збудливого, але прогрес — і іноді операційній системі потрібно саме це.





Джерело: Windows Central