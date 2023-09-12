У зоні відчуження Чорнобильської АЕС планують побудувати вітрову електростанцію за підтримки Німеччини

Під час свого візиту в Україну міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок відвідала електропідстанцію в 50 км від Києва та висловилася за збільшення частки відновлювальної енергетики. Своєю чергою віцепрем’єр-міністр України Олександр Кубраков ознайомив німецьку делегацію із зусиллями українського уряду щодо забезпечення енергопостачання держави перед наближенням зими.

Під час зустрічі Бербок підняла тему розвитку в Україні відновлювальної енергетики. Вона вважає, що Україна повинна більше використовувати відновлювані джерела енергії. Тому, на її думку, було б доцільно побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС.

НЕК «Укренерго», Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство України з управління зоною відчуження, та німецька компанія «NOTUS energy Invest Ukraine GmbH» підписали Меморандум про співробітництво у сфері розвитку проєктів відновлювальної енергетики на території 30-кілометрової зони біля ЧАЕС. В рамках співпраці планується створити додаткові об’єкти ВДЕ (відновлювані джерела енергії). Як очікується, вітрова електростанція зможе забезпечити стабільне і безпечне електропостачання з зони відчуження та навколишніх населених пунктів з використанням наявної інфраструктури та мереж. Також вона дозволить збільшити частку ВДЕ в енергосистемі України. НЕК «Укренерго» в рамках співпраці буде прогнозувати розвиток генеруючих потужностей та розвивати систему передачі для забезпечення пропускної спроможності мереж згідно з потребами ринку.

На жаль, поки що не повідомляється, коли саме почнеться будівництво нової вітрової електростанції біля ЧАЕС та яку потужність вона матиме. Нагадаємо, це не перші спроби використати зону відчуження для створення об’єктів ВДЕ. Ще у 2017 році там розпочалося будівництво першої сонячної електростанції.

Джерело: ukrinform