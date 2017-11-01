В зоне отчуждения ЧАЭС началось строительство первой солнечной электростанции, она заработает до конца года

За последнее время мы неоднократно слышали о грандиозных планах различных компаний по превращению зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в крупнейший центр солнечной энергетики в Украине. Собственно, первые солнечные панели мощностью 4 МВт там должны были появиться еще в конце прошлого года. Но несмотря на столь большой интерес первый объект начали строить только сейчас. Речь о небольшой солнечной электростанции мощностью 1 МВт, которую строит компания «Солар Чернобыль», ранее получившая под это дело участок площадью 1,7 га – часть бетонной площадки возле сооружения «распределительное устройство 2-ой очереди» в Припяти.

Как сообщает, пресс-служба Государственного спецпредприятия ЧАЭС, в настоящее время «Солар Чернобыль» приступила к активной фазе выполнения строительно-монтажных работ.

«На данный момент на территорию строительства завозится технологическое оборудование, производится установка балластных блоков под металлоконструкции, выполняется установка плит под столбы ограждения, ведутся подготовительные работы перед монтажом металлоконструкций, установка балластного фундамента под комплектные трансформаторные подстанции», — сказано в сообщении.

На отведенной территории планируют разместить в общей сложности 3762 солнечных модуля. Отдельно отмечается, что для монтажа оборудования используются системы крепления и фундаменты, которые были специально разработаны с учетом требований площадки и радиологической безопасности.

Запустить станцию планируют уже в этом квартале.

Как мы уже ранее писали, по данным Госреестра, единственным бенефициаром «Солар Чернобыль» указан Евгений Варягин, бывший руководитель проектов по солнечным электростанциям компании Activ Solar. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения же утверждают, что «Солар Чернобыль» является совместным проектом консорциума компаний «Rodina — Enerparc AG», на счету которого более 1800 МВт проектов солнечной генерации на немецком рынке, а также в Европе, Азии и США.

Источник: liga.net и ГСП ЧАЭС