Uber отримав перший річний прибуток — з ринковою вартістю у $150 млрд

Акції компанії злетіли до нового максимуму на тлі високого попиту на послуги перевезення та доставки, а також зростання рекламного бізнесу.

Чистий прибуток Uber у 2023 році сягнув $1,9 млрд — у 2022-му фіксували збитки у $9,1 млрд. Виконавчий директор Дара Хосровшахі назвав ці результати «переломною точкою» для Uber, яка доводить, що компанія «може і надалі генерувати потужне прибуткове зростання в масштабах».

Акції Uber виросли приблизно на 1% до полудня торгів у Нью-Йорку. Загалом за останні 12 місяців вони стрімко зросли, збільшившись більш ніж удвічі, і нині ринкова вартість компанії сягає $150 мільярдів.

Як зазначає Financial Times, минуло 5 років з моменту, як Uber зазнала невдачі у своїй спробі IPO, не виправдавши очікувань щодо вартості в $120 млрд. З того моменту великі збитки та фундаментальні сумніви щодо бізнес-моделі переслідують компанію, яка витратила мільярди на боротьбу з такими конкурентами, як Lyft, DoorDash (компанія з доставки їжі), і ворожими регуляторами по всьому світу. Водночас після виходу з пандемії маржа Uber зросла, оскільки конкуренти відійшли на другий план, а компанія скоротила витрати.

Uber каже, що оголосить про плани щодо викупу акцій на дні інвесторів наступного тижня.

За словами Хосровшахі, останній квартал року — зазвичай найсильніший для компаній, що займаються спільними поїздками — був «видатним кварталом, який завершив видатний рік». Доходи Uber зросли на 15% — до $9,9 млрд.

Прогнози на перший квартал 2024 року відповідали оцінкам аналітиків: валовий обсяг бронювань або вартість сплачених тарифів зросте до $37–38,5 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Хосровшахі каже, що база користувачів Uber була «більшою та активнішою, ніж будь-коли», а кількість активних користувачів щомісяця досягла рекордної позначки в 150 млн.

Квартальний валовий обсяг бронювань Uber зріс на 22% до 37,6 млрд, трохи випередивши очікування аналітиків і прискорившись, порівняно з 21% зростанням у попередньому кварталі.

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Кількість поїздок Uber у четвертому кварталі зросла на 24% до 2,6 млрд, тоді як скоригована норма прибутку для компаній, що займаються послугами поїздок, ресторанами, продуктовими магазинами та роздрібною доставкою, покращилася з року в рік. За даними компанії, на сектор продуктових магазинів і роздрібної доставки, який Uber намагався розширити, припадає п’ята частина річного зростання в сегменті доставки.

Однак приріст прибутків на $1 мільярд відбувся завдяки збільшенню балансової вартості інвестицій компанії в акціонерний капітал — в основному через збільшення вартості її часток у компанії Aurora, що займається безпілотними автомобілями, і китайській групі постачальників автомобілів DiDi.