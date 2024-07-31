Удар по перекупам. «Укрзалізниця» запроваджує верифікацію через «Дія.Підпис» для купівлі квитків

«Укрзалізниця» вирішила масштабувати досвід із доступом до міжнародних квитків тільки для верифікованих користувачів. Як зазначає пресслужба компанії, починаючи з 1 серпня 2024 року продаж квитків на рейси №19/20 Київ – Хелм – Київ, №23/24 Київ – Хелм – Київ, №51/52 Київ – Перемишль – Київ, №89/90 Київ – Перемишль – Київ, №73/74 Харків – Перемишль – Харків у застосунку та на новому сайті «Укрзалізниці» з продажу квитків здійснюватиметься виключно з верифікацією через «Дія.Підпис». Раніше така перевірка здійснювалася для продажу квитків на рейси з/до Варшави та Відня.

Зазначається, що це рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, покликаним побороти аномальну активність перекупників. Наразі спеціалісти «Укрзалізниці» блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Зараз квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону, щоб продовжити свою справу. Така активність перекупів також сповільнює роботу системи та не дає можливості добросовісним пасажирам гарантовано спланувати свою подорож. Завдяки запровадженню верифікації через «Дія.Підпис» така активність спекулянтів стане неможливою.

Водночас, щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості встановити «Дію», «Укрзалізниця» лишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: Одеса – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинеу та ін.

Також варто нагадати про глибину продажу міжнародних квитків «Укрзалізниці»: