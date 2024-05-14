Укрзалізниця «прокачала» сайт для купівлі квитків — оновлений інтерфейс, жіночі купе та верифікація через Дія.Підпис

Укрзалізниця запустила бета-версію оновленого сайту для купівлі залізничних квитків — із розширеним та зручнішим функціоналом.

Серед іншого доступні верифікація акаунту через Дія.Підпис, а також придбання квитків у жіночі купе та на рейси до Польщі й Австрії. Нижче перелік усіх нових функцій:

купівля квитків на будь-який поїзд;

у тому числі квитки на поїзди Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;

повернення квитків на міжнародні рейси;

придбання квитків у жіночі купе;

безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та тощо.

Оновлений вебсайт доступний за посиланням, перехід на нього відбуватиметься поступово — для зручності всіх користувачів.

У квітні Укрзалізниця після тестування відкрила доступ до моніторингу квитків з можливістю автовикупу через застосунок, а за місяць до цього запустила онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини.