Уганда безплатно замінить всі мотоцикли з ДВЗ електричними моделями — відповідну ініціативу анонсував президент країни

Багато країн пропонують податкові пільги, щоби стимулювати перехід на електромобілі. Але вперше країна вирішила безплатно роздавати електричні транспортні засоби як заміну транспорту з ДВЗ.

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Титул першої країни, яка зробила такий сміливий крок, належить Уганді. Її президент Йовері Кагута Мусевені зробив відповідну заяву під час свого національного виступу наприкінці року. За його словами, уряд Уганди надасть електричні мотоцикли в обмін на будь-які мотоцикли з ДВЗ, які нині використовують мешканці країни.

Що цікаво, уряду Уганди не доведеться самостійно дбати про фінансування цієї великої програми, оскільки президент домовився з «інвесторами» щодо заміни мотоциклів із ДВЗ на електричні версії. Повідомляється, що цим інвесторам буде надано ліцензії на експлуатацію станцій зарядки та заміни акумуляторів, які будуть використовуватись для відшкодування їх інвестицій.

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Електричні мотоцикли виробляються в самій Уганді та продаються в роздріб за ціною близько $1350. Їх зазвичай використовують мотоциклетні таксі, популярні в більшій частині Африки. Багато африканських країн наполягали на електрифікації цих великих мотоциклетних парків. Однак анонс Уганди знаменує собою єдину найбільшу програму, розроблену для заміни всіх мотоциклів із двигунами внутрішнього згоряння в країні.

На додаток до очевидних екологічних переваг, електричні мотоцикли допоможуть операторам мототаксі знизити експлуатаційні витрати. За даними влади Уганди, перехід на електричні мотоцикли дозволить знизити операційні витрати операторів на 50-60%.

Джерело: electrek