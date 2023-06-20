UI/UX-дизайнер, графічний дизайнер, продакт-менеджер: Мінцифра та Projector презентують нові освітні серіали на «Дія.Освіта»

ІТ-галузь в Україні наразі нараховує понад 300 тис. спеціалістів і продовжує приваблювати нових охочих «увійти в ІТ». Інтерес до неї залишається високим, оскільки вона пропонує достойний рівень оплати праці. Щоб допомогти охочим почати кар’єру в ІТ-компанії, Мінцифра разом з Projector вирішили запустити нові освітні серіали для тих, хто бажає знайти роботу в ІТ-галузі без знання коду. Відповідні матеріали вже доступні на платформі «Дія.Освіта»:

Курс ПРОДЖЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ В IT. Навчіться керувати проектами в галузі IT та ефективно використовувати Agile-методології для досягнення максимальних результатів. Більше про курс

UI/UX-дизайнер

Серіал ознайомлює з основами UX/UI-дизайну: теорією, правилами та інструментами. Головна героїня — Мар’яна Бучкович, Lead Designer у Nextpage Agency, навчить розробляти дизайн сайтів і застосунків.

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Графічний дизайнер

В освітньому серіалі розповідається про те, чим займаються графічні дизайнери, які завдання виконують та які інструменти використовують. Курс містить багато теоретичної інформації, без якої неможливо уявити практику: колористика, типографія, ілюстрація. Спікер — Антон Букорос, Senior Graphic Designer у League Design Agency.

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Продакт-менеджер

Кожен епізод освітнього серіалу занурює глядача в роботу продуктового менеджера: навчає аналізувати ринок, формувати й перевіряти гіпотези. У головній ролі — Олег Фляк, продакт-менеджер у Neemb, співзасновник дизайн-студії Ornament, куратор курсу Product Management у Projector.

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Серіали доступні українською мовою й адаптовані до різних аудиторій. Теорія подається одразу через практику. Після завершення серіалу можна пройти фінальний тест і отримати сертифікат.