Новини Софт 20.06.2023 о 18:49

UI/UX-дизайнер, графічний дизайнер, продакт-менеджер: Мінцифра та Projector презентують нові освітні серіали на «Дія.Освіта»

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Вадим Карпусь

Автор новин

ІТ-галузь в Україні наразі нараховує понад 300 тис. спеціалістів і продовжує приваблювати нових охочих «увійти в ІТ». Інтерес до неї залишається високим, оскільки вона пропонує достойний рівень оплати праці. Щоб допомогти охочим почати кар’єру в ІТ-компанії, Мінцифра разом з Projector вирішили запустити нові освітні серіали для тих, хто бажає знайти роботу в ІТ-галузі без знання коду. Відповідні матеріали вже доступні на платформі «Дія.Освіта»:

Курс ПРОДЖЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ В IT.
Навчіться керувати проектами в галузі IT та ефективно використовувати Agile-методології для досягнення максимальних результатів.
Більше про курс

UI/UX-дизайнер

Серіал ознайомлює з основами UX/UI-дизайну: теорією, правилами та інструментами. Головна героїня — Мар’яна Бучкович, Lead Designer у Nextpage Agency, навчить розробляти дизайн сайтів і застосунків.

Посилання на серіал

Графічний дизайнер

В освітньому серіалі розповідається про те, чим займаються графічні дизайнери, які завдання виконують та які інструменти використовують. Курс містить багато теоретичної інформації, без якої неможливо уявити практику: колористика, типографія, ілюстрація. Спікер — Антон Букорос, Senior Graphic Designer у League Design Agency.

Посилання на серіал

Продакт-менеджер

Кожен епізод освітнього серіалу занурює глядача в роботу продуктового менеджера: навчає аналізувати ринок, формувати й перевіряти гіпотези. У головній ролі — Олег Фляк, продакт-менеджер у Neemb, співзасновник дизайн-студії Ornament, куратор курсу Product Management у Projector.

Посилання на серіал

Серіали доступні українською мовою й адаптовані до різних аудиторій. Теорія подається одразу через практику. Після завершення серіалу можна пройти фінальний тест і отримати сертифікат.

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Мінцифра запускає освітню платформу «Дія.Освіта» для людей, які бажають опанувати нову спеціальність


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