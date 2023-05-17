Новини Софт 17.05.2023 о 19:07

Мінцифра запускає освітню платформу «Дія.Освіта» для людей, які бажають опанувати нову спеціальність

Вадим Карпусь

Автор новин

Міністерство цифрової трансформації запустило масштабний проєкт «Дія.Освіта». Це національна навчальна платформа для розповсюдження актуальних знань і навичок, де можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитися з актуальними вакансіями.

Курс
PR-МЕНЕДЖМЕНТ
PR-стратегії та інструменти, які допоможуть збільшити впізнаваність бренду, вивчайте на цьому курсі!
Дізнатись про курс
woman

«Дія.Освіта» — це наступний етап еволюції проєкту «Дія.Цифрова освіта», який стартував у 2020 році й був зосереджений на цифрових навичках і цифровій грамотності. Тепер ця ініціатива стає ще глобальнішою та пропонує навчитися ширшому переліку спеціальностей, не лише пов’язаних з цифровими технологіями. Наприклад, платформа містить курси (вони тут називаються освітніми серіалами) для тих, хто хоче стати баристою, плиточником, ландшафтним дизайнером чи кондитером. Наразі в «Дія.Освіта» доступно близько 150 курсів. Всі вони безоплатні та доступними всім охочим.

Мінцифра запускає освітню платформу «Дія.Освіта» для людей, які бажають опанувати нову спеціальність

Як відзначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, наразі в Україні через війну зареєстровані майже 5 млн вимушених переселенців. На новому місці їм доводиться починати життя з нуля. Нова платформа дозволить їм та іншим зацікавленим особам «зробити крок назустріч новій професії».

Актуальні знання на «Дія.Освіта» викладаються у форматі серіалів едьютейнмент-формату (поєднання навчання та розваг), мікронавчання з обов’язковими стоп-уроками, подкастів, вебінарів, гайдів, а обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Користувач може вибрати персональний графік навчання, щоб не лише лінійно навчатися, а й вирішувати, які серії з яких серіалів йому було б корисно пройти. Освітні серіали орієнтовані на всі ключові цільові аудиторії будь-якого віку.

Мінцифра запускає освітню платформу «Дія.Освіта» для людей, які бажають опанувати нову спеціальність

На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятори з реальними завданнями, з якими стикаються працівники в різних сферах. Симулятор — це інструмент, який імітує реальну робочу ситуацію та дозволяє користувачу спробувати себе в ролі професіонала, відповівши на запитання експерта. Після обраної відповіді експерт пояснить, яка з них була правильною.

На сайті також буде доступний профорієнтаційний тест, який допоможе тим, хто ще не визначився з роботою своєї мрії, та для тим, хто шукає для себе нову кар’єрну можливість. Відповівши на 94 запитання, користувач отримає орієнтир, за яким треба рухатися назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.

Курс Excel для бізнесу.
Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз.
Без сліз? Хочу!

Повний список професій та напрямів можна подивитися на порталі osvita.diia.gov.ua, і цей перелік постійно поповнюватиметься. Пріоритет становлять професії, що мають попит на ринку праці. Після успішного завершення навчання кожен отримує сертифікат, який можна додати в резюме.


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати