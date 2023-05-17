Мінцифра запускає освітню платформу «Дія.Освіта» для людей, які бажають опанувати нову спеціальність

Міністерство цифрової трансформації запустило масштабний проєкт «Дія.Освіта». Це національна навчальна платформа для розповсюдження актуальних знань і навичок, де можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитися з актуальними вакансіями.

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«Дія.Освіта» — це наступний етап еволюції проєкту «Дія.Цифрова освіта», який стартував у 2020 році й був зосереджений на цифрових навичках і цифровій грамотності. Тепер ця ініціатива стає ще глобальнішою та пропонує навчитися ширшому переліку спеціальностей, не лише пов’язаних з цифровими технологіями. Наприклад, платформа містить курси (вони тут називаються освітніми серіалами) для тих, хто хоче стати баристою, плиточником, ландшафтним дизайнером чи кондитером. Наразі в «Дія.Освіта» доступно близько 150 курсів. Всі вони безоплатні та доступними всім охочим.

Як відзначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, наразі в Україні через війну зареєстровані майже 5 млн вимушених переселенців. На новому місці їм доводиться починати життя з нуля. Нова платформа дозволить їм та іншим зацікавленим особам «зробити крок назустріч новій професії».

Актуальні знання на «Дія.Освіта» викладаються у форматі серіалів едьютейнмент-формату (поєднання навчання та розваг), мікронавчання з обов’язковими стоп-уроками, подкастів, вебінарів, гайдів, а обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Користувач може вибрати персональний графік навчання, щоб не лише лінійно навчатися, а й вирішувати, які серії з яких серіалів йому було б корисно пройти. Освітні серіали орієнтовані на всі ключові цільові аудиторії будь-якого віку.

На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятори з реальними завданнями, з якими стикаються працівники в різних сферах. Симулятор — це інструмент, який імітує реальну робочу ситуацію та дозволяє користувачу спробувати себе в ролі професіонала, відповівши на запитання експерта. Після обраної відповіді експерт пояснить, яка з них була правильною.

На сайті також буде доступний профорієнтаційний тест, який допоможе тим, хто ще не визначився з роботою своєї мрії, та для тим, хто шукає для себе нову кар’єрну можливість. Відповівши на 94 запитання, користувач отримає орієнтир, за яким треба рухатися назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.

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Повний список професій та напрямів можна подивитися на порталі osvita.diia.gov.ua, і цей перелік постійно поповнюватиметься. Пріоритет становлять професії, що мають попит на ринку праці. Після успішного завершення навчання кожен отримує сертифікат, який можна додати в резюме.