Українець, який раніше винайшов велосипед з квадратними колесами, пішов далі — і зробив модель з трикутними колесами

Якщо вам сподобалося вірусне відео на YouTube-каналі The Q про велосипед з квадратними колесами, у його винахідника є для вас модель із трикутними. На відміну від попереднього велосипеда, який фактично пересувався за принципом гусениці, як танк або трактор, в нового колеса насправді обертаються.
Завдяки спеціальній формі коліс (трикутник з вигнутими сторонами) та рухомій підвісці велосипед їде майже плавно, без різких підскоків, хоча й не дуже швидко. Здається, нерівності на дорозі для нього не такі критичні, як для попередника.
Відео, мовчазне, як і попередні, демонструє процес створення велосипеда та його використання. Під час їзди чути досить гучний звук у моменти перекочування коліс через гострі кути.
На каналі The Q є й інші цікаві відео. Особливо примітний велосипед, що рухається за допомогою п’яти сегментів круглих коліс.
Про ентузіаста відомо не так багато. Судячи з інформації на каналі YouTube, його звуть Сергій Гордієв (Sergii Gordieiev), він виступає проти російського вторгнення в Україну і, ймовірно, є українцем. Канал The Q існує з 2017 року, як країна на ньому вказані США. Також відео розміщуються на китайському ресурсі bilibili.
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