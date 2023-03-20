Acer ebii — електровелосипед із вбудованим ШІ для зручнішої їзди та запобігання ДТП

Acer ebii — це новий 16-кілограмовий електричний велосипед, створений виробником комп’ютерних компонентів Acer. Його обладнали низкою датчиків, які працюють на основі ШІ — зокрема для прогнозованого керування трансмісією та запобігання зіткненням.

Передбачені функції автоматичного безконтактного блокування/розблокування, а також дистанційного відстеження та блокування за допомогою вбудованого GPS-локатора.

Серед стандартних, але високоякісних компонентів — безповітряні шини, що усувають ймовірність проколів, пасова передача замість ланцюгової, 160-мм гідравлічні дискові гальма та 360-градусне світлодіодне освітлення.

Батарея місткістю 460 Вт·год забезпечує запас ходу до 110 км на одній зарядці. Максимальна швидкість 25 км/год і двигун із задньою втулкою потужністю 250 Вт утримують велосипед у межах європейських та азійських обмежень потужності та швидкості.

Щоправда, виникла деяка плутанина щодо зарядного пристрою (2,5 год), який входить до комплекту велосипеда — дехто стверджує, що його можна використовувати для зарядки телефонів і акумуляторів. Насправді сам знімний акумулятор електровелосипеда може функціонувати як портативна електростанція для зарядки мобільних пристроїв.

Acer ebii має декілька додаткових аксесуарів, зокрема крила та задню стійку; також ним можна управляти за допомогою спеціального застосунку ebiiGO.

Про старт виробництва чи діапазон цін інформації немає, але модніші компоненти та інноваційний дизайн, безсумнівно, вплинуть на вартість, тож навряд чи велосипед коштуватиме менш як $1500-2000.

Джерело: Electrek