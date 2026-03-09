Українець запустив DOT.map: онлайн-архів війни на мапі з датами та фото

Інтерфейс DOT.map. Скриншот: ITC

Український розробник запустив сайт DOT.map, який демонструє повну хронологію російсько-української війни, розділену за датами та подіями на мапі.





Проєкт включає мапу України й елемент з хронологією подій, які стартують з 24 лютого 2022 року, тобто тут зазначені лише події часів повномасштабного вторгнення.

Коли ви оберете дату, на мапі з’являться червоні крапки: кожна відповідає конкретному регіону та події. Наприклад, якщо встановити повзунок на день вторгнення у 2022 році, відповідні примітки з’являються на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, в Сумах, Луганську та Херсоні. Після натискання на крапку з’явиться короткий огляд подій та фото/відео, поряд з датою і точним часом.





В інтерфейсі доступні опції показу одразу всіх подій на мапі, а також поділ їх за типом: наприклад, удар, бої чи окупація, або ж успішні операції з боку ЗСУ. Є й вікно зі сповіщеннями про оновлення.

Станом на лютий 2026 року архів охоплював чотири роки, вміщував близько 150 подій на картах та більше гігабайта медіа. Розробник уточнює, що мапа може підвисати, оскільки працює “швидше за будь-який браузер”.

На цей час для тесту доступний лише сайт, застосунок обіцяють запустити згодом. В березні автор DOT.map повідомляв, що програма вже пройшла модерацію в Google Play, але потребує тестувальників, щоб вийти в публічний реліз.

“Ідея виникла рік тому, коли я зрозумів: знайти правду в потоці новин стає неможливо. Інформація втрачається, відео зникають… Це не просто сайт — це незалежний інструмент пам’яті”, — розповідає розробник. “Прямо зараз триває робота над першою збіркою APK, щоб карта стала ще зручнішою у вашому смартфоні”.

Джерело: dev.ua