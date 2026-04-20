Через крипту відмили понад $100 млн від кібератак на Європу та США: в Україні затримали ще одного злочинця

Андрій Шадрін

Через крипту відмили понад $100 млн від кібератак на Європу та США: в Україні затримали ще одного злочинця
Фото: Прокуратура України

В Україні затримали учасника міжнародного хакерського угруповання, який відповідав за крипто-ланку злочинної схеми — виведення та легалізацію коштів, здобутих у результаті кібератак на компанії в Європі та США.


Саме через криптовалюту злочинці переганяли гроші жертв, перш ніж вкласти їх у нерухомість і дороге майно в Україні. Загальна сума збитків від діяльності угруповання перевищує $100 млн.

Про затримання повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Схема злочину була типовою для сучасного кіберздирництва: учасники угруповання за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадали конфіденційні дані та документи, після чого вимагали гроші за повернення доступу або нерозголошення інформації.

“Використовуючи шкідливе програмне забезпечення злочинна мережа викрадала конфіденційну інформацію та документи жертв і вимагала викуп за їх повернення або нерозголошення. Незаконно набуті кошти перераховували на підконтрольні криптогаманці, потім обготівковували та легалізовували в Україні — зокрема, через купівлю нерухомості та іншого дорогого майна”, — повідомив Кравченко.

Затриманий відповідав саме за фінансову ланку схеми — виведення та легалізацію тіньових коштів. Його знайшли під час додаткових обшуків. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 399 млн грн.


Через крипту відмили понад $100 млн від кібератак на Європу та США: в Україні затримали ще одного злочинцяЧерез крипту відмили понад $100 млн від кібератак на Європу та США: в Україні затримали ще одного злочинця

Це вже третій підозрюваний у справі: раніше підозру отримали один з організаторів угруповання, який переховувався від іноземного правосуддя, та ще один учасник схеми. У січні 2026 року українські правоохоронці спільно з партнерами зі США та Німеччини викрили окреме транснаціональне хакерське угруповання, яке заблокувало комп’ютерні системи щонайменше 11 корпорацій у США, після чого вимагало викуп у криптовалюті за відновлення доступу. Це свідчить про системну роботу українських правоохоронців у сфері боротьби з міжнародною кіберзлочинністю.

“Загалом у межах розслідування проведено понад 30 обшуків. Арештовано активи на загальну суму понад 80 млн грн, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, $1 млн готівкою та криптовалюта еквівалентом близько 8,3 млн доларів США”, — йдеться у повідомленні генерального прокурора.

Розслідування подібних справ зазвичай охоплює повну структуру угруповання — від розробників шкідливого програмного забезпечення та фахівців зі зламу корпоративних систем до осіб, що легалізовують прибутки. Поточне розслідування ведуть спільно Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань та Національна поліція України. Слідство триває, встановлюються інші причетні особи.

Джерело: Генеральна Прокуратура України

