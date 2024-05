У М3ГАН 2.0 M3GAN 2.0 Іванна Сахно зіграє головну роль

Як повідомляє Deadline, українка Іванна Сахно отримала головну роль у фільмі «М3ГАН 2.0» / M3GAN 2.0. Перша стрічка мала успіх та зібрала $181 млн за бюджету $12 млн. Попередньою великою роллю Сахно була Шін Хаті у серіалі «Асока» у всесвіті «Зоряних воєн». До фільму також приєднаються Вайолет Макгроу та Еллісон Вільямс.

У першому фільмі «М3ГАН» / M3GAN йдеться про реалістичну ляльку зі штучним інтелектом, яка запрограмована бути другом дитини та помічником батьків, але щось пішло не так. Еллісон Вільямс зіграла її розробницю Джемму.

Сценарій сиквелу написала Акела Купер, яка була сценаристкою M3GAN, та Джерард Джонстон, режисер першого фільму. Джейсон Блум, Джеймс Ван та Еллісон Вільямс стали продюсерами другої стрічки. Марк Качур, Джерард Джонстон, Джадсон Скотт, Грег Гілріт, Раян Турек, Адам Хендрікс та Майкл Клір є виконавчими продюсерами.

До «Асоки» Іванна Сахно здобула популярність у таких фільмах, як «Тихоокеанський рубіж: Повстання» та «Шпигун, який мене кинув», де вона зіграла разом із Мілою Куніс, а також у головній ролі у фільмі Lionsgate «Пік страху» (Let It Snow). На телебаченні вона з’явилася разом із Зої Кравіц у фільмі «Висока точність» та зіграла головну роль у французькому серіалі The Reunion, який демонструвався на Каннському телефестивалі. Іванна Сахно підтримує Україну та є амбасадором платформи United 24.