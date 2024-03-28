Акторка Іванна Сахно розірвала контракт з Netflix, щоб не грати росіянку

Іванна Сахно народилась в Україні, але ще підліткою з родиною переїхала до США. Наразі акторка активно знімається в Голлівуді — і найбільш відома роботою в серіалі «Асока», де зіграла «темну джедайку» Шін Гаті.

У нещодавньому інтерв’ю ТСН акторка розповіла, як ще у «ковідні» часи розірвала контракт з Netflix, через те, що не хотіла грати росіянку.

«Я не можу грати навіть людину з Радянського Союзу, тож розірвала контракт», — заявила Іванна.

Через дочасне розірвання угоди Сахно має виплатити компенсацію, яку вирахують із зарплатні в іншому проєкті Netflix (близько 50% від загального заробітку). Водночас Іванна зазначила, що російські персонажі все рідше з’являються в голлівудських проєктах, оскільки «менш цікаві індустрії».

Акторка активно підтримує Україну і є одним з амбасадорів платформи UNITED24. Її також можна побачити як одного з персонажів у Minesalt — онлайн-грі у стилі Minecraft в локаціях Соледару, запущеній для збору коштів на відбудову України.

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