Українська компанія Resq Pods розробила рятівну капсулу для захисту під час катастроф

Resq Pods представила рятівну капсулу, здатну захистити людину під час природних катаклізмів і воєнних дій.
Повномасштабне вторгнення росії в Україну спонукало розробників шукати нові способи захисту цивільного населення. Упродовж останніх років країна зазнає постійних атак із застосуванням ракет і безпілотників, які руйнують цивільні об’єкти та загрожують життю людей.
У відповідь на ці виклики українська deep-tech компанія Resq Pods створила унікальну рятівну капсулу. Винахід призначений для індивідуального захисту під час різноманітних катастроф, включно з ракетними ударами, пожежами та землетрусами. У травні 2024 року розробку представили на виставці Disasters Expo Europe 2 у Франкфурті, де вона отримала схвальні відгуки міжнародної спільноти.
Кирило Мешковський, співзасновник Resq Pods, пояснює:
«Наша розробка — це реакція на військову агресію в Україні та наслідки землетрусу в Туреччині. Ми прагнемо забезпечити 90% вірогідність виживання та мінімізувати смертність під час катастроф».
Капсула має подвійну металеву оболонку, наповнену спеціальним полімером. Її розміри становлять 75х75х220 см, а вага — 400 кг. Конструкція здатна витримати обвал багатоповерхової будівлі та забезпечити безпечне перебування людини всередині до прибуття рятувальників.
Розробники оснастили капсулу системою вентиляції з фільтрами для очищення повітря, автоматизованою системою аналізу рівня вуглекислого газу та диму, біперами (датчиками) для сигналізування рятувальникам, рацією для зв’язку та запасами їжі й води.
Четверта версія капсули пройшла серйозні випробування. Вона витримала падіння з висоти двох поверхів, вибухи загальною потужністю 40 кг у тротиловому еквіваленті та перевірку вогнем і високими температурами.
Resq Pods орієнтується на B2B сектор, зокрема на підприємства логістики, енергетики, аграрного сектору та промисловості. Компанія планує налагодити серійне виробництво, розширити команду та залучити інвестиції для розвитку проєкту в Україні та за кордоном.
Мешковський додає:
«Ми постійно вдосконалюємо наш продукт. У планах — створення капсул сімейного типу, інклюзивних моделей, рішень для захисту дата-центрів і навіть шкільних парт, пристосованих для захисту дітей».
Resq Pods, заснована у 2023 році, нині має команду з 16 фахівців. Головний офіс і виробництво розташовані в Україні. Компанія веде переговори з представниками великого бізнесу та критичної інфраструктури, а також прагне співпрацювати з урядовими установами України для забезпечення індивідуального захисту населення.
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