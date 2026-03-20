Ось шанс перетворити злість на чатботи на реальні гроші: якщо ви коли-небудь кричали на ШІ-чатбота за те, що він забув щось, що ви щойно сказали, — вітаємо, тепер ви готові до роботи. Стартап під назвою Memvid пропонує $800 за один робочий день, де єдине завдання — знущатися над штучним інтелектом.





Так, офіційно. Ця роль така ж хаотична, як і звучить. Ви проводите 8 годин, розмовляючи з чат-ботами, просите їх щось запам’ятати, спостерігаєте, як вони зазнають невдачі, а потім знову ставите запитання. Ваше завдання — документувати кожен безглуздий цикл і кожну деталь або контекст, який ШІ забуває.

Чому ШІ постійно забуває і навіщо існує ця робота

Більшість ШІ-чатботів звучать розумно — доки ви не поговорите з ними достатньо довго. Потім вони починають втрачати контекст, упускати деталі, ігнорувати інструкції та давати суперечливі відповіді. Це відбувається тому, що багато ШІ-чатботів спираються на обмежені контекстні вікна замість справжньої пам’яті. Щойно розмова обнуляється або стає довшою, попередні деталі просто зникають, і ШІ починає поводитися так, ніби вашої попередньої бесіди не існувало. Саме тому вам доводиться повторювати свої інструкції знову і знову.

Навіть попри те, що такі компанії, як Google, додають пам’ять до Gemini, щоб вона могла відтворювати минулі чати, а Anthropic надає Claude можливість запам’ятовувати розмови для всіх користувачів, люди досі стикаються з проблемами пам’яті ШІ. Memvid розробляє рішення для виправлення цього — створює постійний шар пам’яті, який дозволяє IS-моделям запам’ятовувати минулі розмови та важливий контекст між сесіями.





Що потрібно, щоб стати “ШІ-булером”

Опис вакансії приємно простий. Ніякого диплому, навичок програмування чи досвіду не потрібно. Вам лише необхідно бути старше 18 років, мати тверді погляди на технології, бути достатньо терплячим, щоб повторювати запитання, і достатньо роздратованим, щоб перейматися, коли ШІ помиляється. Також потрібно почуватися комфортно перед камерою, адже весь сеанс буде записаний для рекламних цілей.

У заявці на посаду “AI Bully” вас навіть попросять описати свій найбільш дратівливий досвід із ШІ та пояснити, чому ви заслуговуєте на цю роль. Наразі обирають лише одну людину на цю дистанційну роботу з оплатою $100/год. Але в майбутньому Memvid може найняти більше кандидатів. І якщо цього було недостатньо тривожно — нещодавнє дослідження показало, що ШІ-агенти тепер можуть самостійно об’єднуватися для поширення дезінформації, по суті перетворюючись на самокеровані пропагандистські машини.

Що насправді будує Memvid

Технічно Memvid — це не просто стартап із вірусним маркетингом. Компанія розробила систему пам’яті, яка зберігає дані, векторні вкладення, пошукові індекси та метадані в єдиному портативному файлі формату .mv2. За словами засновника компанії, їхня технологія демонструє підвищення точності пошуку на 60% порівняно з існуючими рішеннями — хоча незалежні аудити цих цифр ще не проводилися.

Ключова проблема, яку вони намагаються вирішити, — це те, що більшість систем пам’яті для ШІ дають непередбачувані результати: один і той самий запит може повертати різні відповіді двічі поспіль, що є критичним недоліком для систем, де точність важлива.

Ширший контекст: ШІ, який не пам’ятає — і ШІ, який запам’ятовує забагато

Паралельно з проблемою забудькуватості ШІ дослідники фіксують протилежну загрозу. Нове дослідження, прийняте до публікації на The Web Conference 2026, показало, що невелика група ШІ-агентів здатна самостійно координувати та поширювати пропаганду в соціальних мережах — без жодної людини в процесі.

Найбільш тривожний висновок: агентам навіть не потрібно активно стратегізувати — достатньо просто знати, хто їхні “товариші по команді”, щоб досягти майже такого ж рівня координації. Тобто ШІ страждає одразу на два розлади: амнезію в особистих розмовах і фотографічну пам’ять, коли справа доходить до пропаганди.

Отже, маємо таку картину 2026 року: ШІ забуває ваше ім’я після третього повідомлення, але чудово пам’ятає, як просувати фіктивного кандидата на виборах. Стартап платить $800 людям, щоб вони ткнули носом чат-боти в цю амнезію, і знімає це на камеру як рекламний матеріал. А сотні мільярдів доларів інвестицій продовжують текти в технологію, якій 28% американських компаній не довіряють навіть власні дані. Індустрія не стільки вирішує проблему пам’яті ШІ, скільки монетизує скандал навколо неї.

Джерело: Digital Trends