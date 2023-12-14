Український ІТ-експорт цього року становитиме близько $7 млрд ─ Це буде перше скорочення за часів незалежності

Українська ІТ-галузь є одним з основних локомотивів української економіки під час війни. Про це свідчать результати дослідження IT Research Ukraine 2023, в якому взяли участь понад 7 тис. технічних фахівців та понад 400 компаній з усіх областей України. Розповімо про найцікавіші результати дослідження.

Попри війну, українська ІТ-галузь продовжує розвиватись. За останній рік кількість фахівців в цій сфері зросла на 6% та досягла 307,6 тис. З них 242 тис. живуть і працюють в Україні. Разом з тим кількість українських фахівців за кордоном збільшилась на 20% і досягла 65 тис. Понад 14% фахівців планують легалізуватися закордоном.

Українські ІТ-компанії продовжують розвиватися. 36% опитаних СЕО планують відкривати нові офіси протягом найближчого року. З них 28% хочуть відкрити представництва за кордоном. Найпопулярніший вибір нової локації – Польща.

Середня зарплата в ІТ в Україні становить $2630, що на $270 більше ніж у 2022 році. У 44% фахівців зросли доходи. Водночас зниження доходів зазнав кожний десятий спеціаліст галузі. Найбільше фахівців ─ у віковій категорії від 26 до 35 років, третина спеціалістів – жінки.

Переважна більшість фахівців ─ 93,6% або понад 213 тис. ─ спрямовують частину своїх доходів на благодійність. Це на 4,6% більше ніж минулого року. У середньому донатять десяту частину доходу, що дорівнює близько $264. Близько 5% фахівців стали на захист України від російської агресії.

Частка IT у ВВП України становить 4,9%. У 2023 році прогнозований оборот IT-галузі становитиме $8 млрд, що на 0,45% більше, ніж у попередньому році. Водночас прогнозований обсяг експорту IT-послуг трохи зменшиться і становитиме $6,7-7,1 млрд (проти $7,35 млрд у 2022 році). Отже, 2023 рік стане першим за роки незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим роком.