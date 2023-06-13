Український трейлер «Без образ» — молодіжної комедії з Дженніфер Лоренс та рейтингом R (17+). Без цензури

Український кінопрокатник B&H Film Distribution Company опублікував дубльований трейлер «Без образ» / No Hard Feelings — молодіжної комедії з Дженніфер Лоренс у головній ролі, що отримала віковий рейтинг R, тобто для глядачів старше 17 років. Ба більше, це досить пікантна версія «без цензури» (читай: з лайкою).

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У «Без образ» Лоренс, яка відома за роллю Катнісс Евердін у «Голодних іграх» (до речі, у листопаді вийде приквел «Балада про співочих пташок і змій» з Рейчел Зеглер та Пітером Дінклейджем), грає Медді — дівчини, яка через скрутне становище відгукується на досить незвичну вакансію. Стурбовані, але дуже заможні, батьки (Метью Бродерік, Лаура Бенанті) сором’язливого 19-річного Персі (Ендрю Фельдман) наймають її «зустрічатися» з їхнім сином та допомогти тому стати більш розкутим поруч з дівчатами. Та зблизитися з хлопцем виявляється не так просто.

Судячи з трейлерів (тут перший), нас чекає легка та дотепна молодіжна комедія, яка обігрує типові молодіжні проблеми дорослішання, та має хороші шанси дотягнути до рівня культових «Американських пирогів», «Євротуру» та «Мурах в штанях».

«Без образ» є дітищем Джина Ступніцкі («Хороші хлопці»), який став режисером та співавтором сценарію. Знімання відбувалися у 2022 році на різних локаціях у Нью-Йорку, а Дженніфер Лоренс додатково взяла роль співпродюсерки фільму.

«Без образ» виходить в український прокат вже 22 червня.

Трейлер «Без образ» — український дубляж. Без цензури

В оригіналі (англійською)

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