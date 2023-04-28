Голодні ігри повертаються: дивимося перший трейлер приквелу «Балада про співочих пташок і змій» з Рейчел Зеглер та Пітером Дінклейджем

Lionsgate нарешті показала дебютний трейлер приквелу «Голодних ігор» під назвою «Балада про співочих пташок і змій» — дія спінофу підліткової антиутопії розгорнеться за 64 роки до початку пригод Катнісс Евердін та розповість про юність Коріолана Сноу, майбутнього безжального диктатора Панема.

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В основі сюжету приквелу «Голодних ігор» лежить однойменний роман Сюзанни Коллінз, який доповнив оригінальну трилогію у 2020 році.

Події розгортатимуться під час десятих Голодних ігор навколо Сноу, якого зіграв Том Блайт («Біллі Кід») та героїні Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія», «Білосніжка»), молодої дівчини із 12-го Округу на ім’я Люсі Грей Бьорд. Впевнений у собі 18-річний Коріолан ставить за мету за всяку ціну привести підопічну до перемоги у турнірі.

Окрім Тома Блайта та Рейчел Зеглер у фільмі зіграли Пітер Дінклейдж («Гра престолів»), Віола Девіс («Загін самогубців», «Чорний Адам») та Гантер Шафер («Ейфорія»).

Сценарій для приквелу написав Майкл Лесслі «Макбет», а режисером виступив Френсіс Лоуренс, який поставив усі частини «Голодних ігор» з Дженніфер Лоренс, крім першої. Після цього режисер, як очікується, візьметься за адаптацію BioShock у форматі фільму для Netflix.

Вихід фільму «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» у світовий прокат заплановано на 17 листопада 2023 року.

Трейлер в оригіналі англійською

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