Український трейлер «Код “Чорна канарка”» — шпигунський бойовик із Кейт Бекінсейл у кінотеатрах із 17 жовтня

Компанія Green Light Films показала український трейлер нового шпигунського екшену «”Код Чорна Канарка”». У наших кінотеатрах стрічка вийде через декілька тижнів.

Сюжет фільму розгортається навколо шпигунки Ейвері Грейвс, яка працює на британську розвідку. Коли терористи викрадають її чоловіка, героїня постає перед складним вибором: зрадити свою країну, передавши злочинцям секретну інформацію, або втратити кохану людину.

Кейт Бекінсейл, відома за ролями у франшизі «Інший світ», фільмах «Перл-Гарбор» та «Ван Гелсінг», втілила образ головної героїні.

У картині також знялися інші відомі актори. Руперт Френд, який зіграв у фільмах «Гордість та упередження» і «Смерть Сталіна», виконав одну з ключових ролей. Рей Стівенсон, знайомий глядачам за фільмами «Тор» і «Дівергент», та серіалом «Вікінги», також долучився до акторського складу. Саффрон Берроуз, яка знімалася в «Глибокому синьому морі» та серіалі «Ти», і Бен Майлз, відомий за ролями в «Наполеоні» та серіалі «Корона», доповнили зірковий каст.

За постановку екшен-сцен відповідає режисер П’єр Морель. Він здобув популярність завдяки роботі над фільмами «Район 13», «Заручниця» з Ліамом Нісоном та «М’ята» з Дженніфер Гарднер.

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Українські глядачі зможуть побачити «Код “Чорна Канарка”» в кінотеатрах з 17 жовтня.