Новини Кіно 26.09.2024 о 20:06 comment views icon

Трейлер фільму «Марія» — Анджеліна Джолі перевтілюється в легендарну оперну діву

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Ігор Панченко

Автор новин

Вийшов перший трейлер біографічної драми «Марія», де Анджеліна Джолі втілює образ всесвітньо відомої оперної співачки Марії КалласГрецька оперна співачка (сопрано), одна з найвідоміших оперних співачок ХХ століття. Світову популярність здобула після Другої світової війни..

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Відео демонструє перевтілення Джолі, яка не лише зовнішньо нагадує Каллас, але і співає її голосом. Трейлер поєднує кадри із життя співачки в Парижі 1970-х років із чорно-білими флешбеками її минулого.

Режисер Пабло Ларрейн представляє «Марію» як завершальну частину своєї трилогії біографічних фільмів про знакових жінок в історії. Попередні роботи Ларрейна — «Спенсер» про принцесу Діану та «Джекі» про Жаклін Кеннеді — отримали номінації на «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль».

Оператор Ед Лакмен створив візуально вишукану картинку, що підкреслює драматизм життя Каллас. Трейлер натякає на складну долю співачки, її тріумфи та особисті трагедії.

Сценарій до фільму написав Стівен Найт, відомий за роботою над серіалом «Гострі картузи». Він спробував розкрити не лише професійний шлях Каллас, але і її внутрішні переживання.

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Прем’єра «Марії» в Україні запланована на 27 листопада 2024 року.

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Джерело: World of Reel

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