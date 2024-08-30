Apple TV+ випустив режисерську версію «Наполеона» Рідлі Скотта — з 48 хвилинами нових кадрів

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Виявилось, що Рідлі Скотту ще є що показати — окрім 158 хвилин основного сюжету «Наполеона».

Відсьогодні для перегляду на Apple TV+ доступна режисерська версія фільму «Наполеон» — історичного екшену від Рідлі Скотта з Хоакіном Феніксом в головній ролі. Згідно з описом, розширена версія містить близько 48 хвилин нових і небачених раніше сцен.

Фільм показує найвідоміші битви Наполеона (Фенікс) та його стрімке й жорстоке сходження до імператорського крісла, крізь призму залежних та нестабільних стосунків з дружиною Жозефіною (Ванесса Кірбі).

Трейлер режисерської версії фільму «Наполеон»

Сам Рідлі Скотт виступив режисером та виконавчим продюсером, а сценарій написав Девід Скарпа.

«Наполеон» отримав три номінації на «Оскар» за візуальні ефекти, постановку та дизайн костюмів, однак разом з тим відзначився дуже суперечливими оцінками та відгуками. На Rotten Tomatoes у фільму нині 58% від критиків та 59% від глядачів.

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«”Наполеон” — шикарний фільм, але ви його не побачите, коли заснете між боями. Поєднання ідеальних візуальних ефектів з комедійними діалогами не вдається, і Скотту бракує необхідного ритму, щоб усі могли насолодитися жартами», — цитата з однієї з рецензій.

Нашу рецензію можна переглянути за посиланням нижче:

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