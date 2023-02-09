«Укроборонпром» спільно з країною НАТО почав виробництво сучасних мін калібру 120 мм

Концерн «Укроборонпром» повідомив про початок виробництва мін калібру 120 мм спільно з однією з країн-членів NATO. Днями Міністерство оборони України уклало відповідний контракт на постачання цих боєприпасів.

Зазначається, що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників. Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7 км, а сучасними боєприпасами – понад 8 км.

Як повідомляє «Укроборонпром», виробничі потужності з випуску 120-мм мін розосереджені. Зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав. Очікується, що вже незабаром українські захисники отримають нові міни та будуть з їх допомогою звільняти Україну від загарбників.

Зазначимо, раніше «Укроборонпром» розпочав за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів. Якщо 82-мм міна виготовляється за удосконаленою фахівцями підприємств «Укроборонпрому» технологією, руками співробітників підприємств Концерну, але за межами України, то 120-мм міна є спільним із західними союзниками засобом ураження.