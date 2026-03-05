banner
До $10 млрд на рік: як експорт озброєння може змінити оборонну економіку України

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Безпілотник Artemis ALM-20

Під час повномасштабної війни український оборонно-промисловий комплекс почав швидко розвиватися. Заводи збільшили виробництво, з’явилися нові компанії, а технологічні рішення стали значно сучаснішими. Проте з часом виникла проблема: підприємства здатні виробляти більше зброї, ніж держава може купити.


За даними Української Ради Зброярів, у 2024 році оборонна галузь могла виготовляти продукцію приблизно на $20 млрд на рік. Але фактично виробники отримали замовлення лише на $10 млрд — тобто потужності працювали приблизно наполовину. У 2025 році можливості сектору зросли ще більше — понад $35 млрд, однак державні закупівлі знову покрили лише близько половини цієї суми.

Очікується, що у 2026 році загальний потенціал оборонної промисловості може сягнути $55 млрд. Лише напрямок далекобійних систем оцінюють більш ніж у $35 млрд.

Через це виробники давно говорять про необхідність дозволити експорт зброї. Співзасновник DroneUA Валерій Яковенко пояснює, що питання експорту стало критичним ще у 2024 році, коли потужності підприємств почали значно випереджати державні закупівлі.


Юристи та представники галузі також наголошують, що поки експорт був фактично заблокований, Україна втрачала гроші. За оцінками експертів, у 2025 році нереалізований експортний потенціал оборонної галузі міг принести близько $2 млрд.

Перші дистанційні бойові турелі «Шабля» та роботизовані платформи «Рись» з «Армії дронів» вже на фронті

Але гроші — не єдина проблема. Без стабільних контрактів частина компаній почала переносити частину роботи за кордон. За опитуваннями ринку, до 85% приватних оборонних компаній розглядали або вже здійснили часткову релокацію бізнесу. Йдеться не лише про виробництво, а й про інженерів та висококваліфікованих фахівців.

У лютому 2026 року ситуація почала змінюватися. РНБО повідомила, що Україна вже видала перші дозволи на експорт озброєння. Новий механізм дозволяє продавати за кордон лише ті обсяги продукції, які не потрібні Силам оборони.

Водночас держава зберігає жорсткий контроль. Заявки перевіряє Державна служба експортного контролю разом із міжвідомчою комісією при РНБО. Розгляд може тривати від 30 до 90 днів. Якщо військові раптом потребуватимуть певний тип техніки, дозвіл можуть швидко призупинити.

Світовий попит на українські технології зараз дуже високий. Найбільше міжнародні партнери цікавляться дронами, наземними роботизованими платформами, системами радіоелектронної боротьби та антидроновими рішеннями.

Експерти прогнозують, що на старті експорт оборонної продукції може приносити Україні від $1,5 млрд до $10 млрд на рік. І значна частина цих грошей може піти на розвиток нових технологій та виробництва.

Детальніше ознайомитися з думками експертів щодо експортного потенціалу України на ринку зброї можна в матеріалі на сайті The Page.

Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі дистанційного вогню «ШаБля» ─ Федоров


