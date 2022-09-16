«Укрпошта» доставлятиме дублікати документів, замовлені через портал «Дія»

Для тих українців, які через російсько-українську війну втратили оригінали документів, проте не мають змоги відновити їх в органах ДРАЦС, доступна можливість замовити виготовлення дублікатів на порталі «Дія» та отримати за допомогою компанії «Укрпошта».

Для повторної видачі доступні наступні документи:

свідоцтво про народження,

свідоцтво про зміну імені,

свідоцтво про смерть,

свідоцтво шлюб,

свідоцтво про розірвання шлюбу.

Також онлайн можна замовити витяги з Реєстру про державну реєстрацію народження, смерті, зміни імені, шлюбу (укладання та розірвання).

Повторно замовити свідоцтво чи витяг можна як для себе, так і для найближчих родичів. Для цього потрібно додати скан-копії документів, що підтверджують родинні стосунки.

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Щоб скористатися доставленням дублікатів документів від «Укрпошти», необхідно на порталі «Дія» обрати відповідний спосіб доставлення документів за адресою або до найближчого відділення. Доставлення здійснюється за тарифом «Укрпошта Документи».