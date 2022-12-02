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«Укрпошта» підготувала нові марки «Зброя Перемоги» та розігрує легендарну марку «Русскій воєнний корабль, іді… !»

«Укрпошта» підготувала нові марки «Зброя Перемоги» та розігрує легендарну марку «Русскій воєнний корабль, іді… !»

6 грудня в Україні відзначається свято – День Збройних Сил України. Щоб висловити свою шану та підтримку військовим, які захищають нас від російської навали, «Укрпошта» анонсувала вихід нових поштових марок – «Зброя Перемоги». Це благодійний випуск, і частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу ЗСУ.

Марковий аркуш «Зброя Перемоги» складається з 6 поштових марок зі зразками військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс». До поштових марок буде випущено конверт «Перший день», немаркований конверт та картку. Автори випуску – художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Тираж маркового аркуша «Зброя Перемоги» становить 200 тис. примірників. Вартість маркового аркуша – 90 грн, з яких 18 грн – благодійний внесок.  Номінал кожної марки – U (12 грн), відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України.

Придбати поштовий випуск «Зброя Перемоги» можна, починаючи з 6 грудня в міських відділеннях «Укрпошти» по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині компанії. Крім того, нові поштові марки продаватимуться на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. На продаж конверта «Перший день» у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше 2-х на одне замовлення. Онлайн можна буде замовити до 50 маркових аркушів, 50 художніх конвертів та 50 листівок.

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Охочі придбати набір «Зброя перемоги» вже можуть оформити перед замовлення за наступною адресою.

Разом з тим «Укрпошта» підготувала сюрприз для тих, хто не встиг придбати марку «Русскій воєнний корабль, іді… !». Тепер є можливість отримати її на умовах розіграшу. Компанія розігрує 10 аркушів з номіналом W. Щоб взяти участь в акції, необхідно виконати наступні дії:

  • Перейти на postmark.ukrposhta.ua.
  • Вибрати та додати до кошика товари на суму від 100 грн.
  • Оплатити замовлення.

В акції беруть участь всі замовлення, що оформлені з 21.11.2022 р. до 25.12.2022 р. (включно). Щотижня серед усіх претендентів обираються (через сервіс random.org методом випадкового вибору) два щасливчики, які й отримають аркуш з шістьма марками «Русскій воєнний корабль, іді… !».


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