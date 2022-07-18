«Укрпошта» та «Укрзалізниця» доставили вже 2 мільйони посилок залізною поштою

З квітня «Укрпошта» відправила вже 2 мільйони відправлень багажними вагонами «Укрзалізниці», повідомили в пресслужбі національного поштового оператора.

На початку квітня «Укрпошта» після 21 року перерви відновила доставку відправлень залізницею. Всього за три місяці було виконано 718 рейсів і їх кількість зростала з кожним місяцем, а найсильніше у червні — на 55% у порівнянні з квітнем. Також й кількість доставлених посилок зросла на 55% — із 477 тисяч посилок у квітні до 741 тисячі посилок у червні.

«Спільний проект Укрпошти та Укрзалізниці показує свою ефективність. За три місяці співпраці вже надійшли до своїх адресатів 2 млн відправлень. До того ж цей канал доставки також прискорив надходження гуманітарних вантажів до Харкова, де зараз важка ситуація, та Дніпра, куди потрапляє багато переселенців із зони бойових дій. Крім того, він використовувався і для релокації підприємств із східних областей. Вдячний колегам із Укрзалізниці та нашій команді за злагоджену роботу», Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти»

Наразі 11 вагонів доставляють пошту із 6 міст України — Львова, Івано-Франківська, Одеси, Харкова та Дніпра до Києва та у зворотному напрямку. За цей період найбільше посилок надійшло до Києва зі Львова та Харкова — це 28%, а із Києва — до Львова, Дніпра, Харкова, що склало 31% від загальної кількості посилок.

Адресувати посилку можна до будь-якого населеного пункту, де працює відділення «Укрпошти». До кінцевого пункту призначення вантажі, які надійшли залізницею, оператор доставляє магістральними автомобілями.

Залізна пошта також доставляє гуманітарні вантажі, для яких діє спеціальний тариф. Вартість одного відправлення вагою до 30 кг та найдовшою стороною до 70 см складає 25 грн. Це мінімальна вартість, яка буде йти на підготовку та обслуговування поштового вагона. Посилки приймають лише у тих відділеннях, що розміщені поруч із центральними залізничними вокзалами. З 9 квітня гуманітарний вантаж можна оформити до відправлення із Львова (відділення 79023), Києва (відділення 02505), Дніпра (відділення 49501), Одеси (відділення 65501) та Харкова (відділення 61501). Або оформити відправлення у «особистому кабінеті» на сайті «Укрпошти».

Якщо у волонтерів наразі немає можливості сплатити за вартість посилок, відправлення буде прийняте безоплатно до відправлення, а вартість доставки буде покриватися коштом благодійних фондів. Термін зберігання посилки у місті призначення – до 14 днів. Після цього, у разі якщо отримувач не забрав посилки, «Укрпошта» передає їх волонтерським організаціям та фондам.