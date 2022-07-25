“Укрпошта” вводить нову послугу «Точка видачі», що дозволяє отримати посилку день в день

“Укрпошта” спрощує доставку посилок та документів: завдяки новій послузі «Точка видачі» відправлення приймається у відділенні поштового зв’язку та вручається одержувачу у цьому самому відділенні без відправки на сортувальний центр. Послуга доступна з 25 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку.

Оскільки відправлення доступне до видачі одразу після його прийому, до мінімуму скорочується час з моменту оформлення відправлення до моменту надсилання одержувачу смс-повідомлення про надходження посилки, а також суттєво зменшується ціна.

Для прикладу, вартість доставки посилки вагою до 2 кг за тарифом «Укрпошта Експрес» в межах області коштуватиме 38 грн, а доставка аналогічного відправлення за тарифом «Точка видачі» – всього 15 грн.

Послуга підійде для тих, кому зручно передати свої відправлення у найближчому відділенні, де отримувачі одразу та впродовж стандартних 14 днів зберігання, зможуть їх отримати. Насамперед, такий формат вигідний підприємцям, що працюють в сфері e-commerce і які здійснюють відправку замовлень клієнтам в межах свого міста.