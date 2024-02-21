Новини Україна 21.02.2024 о 17:09 comment views icon

«Укрпошта» запускає доставку ліків

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Вадим Карпусь

Автор новин

Директор компанії «Укрпошта» Ігор Смелянський повідомив про запуск нового проєкта під назвою «Укрпошта.Аптека». Фактично мова йде про доставку ліків через «Укрпошту», використовуючи її розгалужену інфраструктуру.

Основна його мета ─ зробити аптеки доступними якомога більшій кількості людей в тому числі в сільській місцевості. Це дозволить людям отримувати необхідні ліки без необхідності їхати в районний центр. В тому числі пропонуватимуться ліки в рамках державної програми «Доступні Ліки».

Наразі «Укрпошта» запускає пілотний проєкт з Донецької області та прикордонних районах Сумської області ─ тобто там, де аптек просто немає.

«А згодом, цей проєкт покриє 100% території нашої країни. Ви бачили наші нові лінії, тож доставляти будемо швидко і в будь-який куточок», ─ заявив Смілянський.

Він також додав, що згодом з’явиться можливість замовити ліки через відділення «Укрпошти», пересувні відділення чи у листонош, навіть там, де немає мобільного зв’язку.

Наразі замовлення приймаються через кол-центр. Згодом з’явиться можливість робити замовлення онлайн або через застосунок.

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«Доставка ліків, до речі, буде безкоштовною, націнка з початку проєкту – мінімальною. Нижче регульованої державою», ─ каже Ігор Смелянський.

Початкові інвестиції в цей проєкт за рахунок власних коштів «Укрпошти» складуть 10-15 млн грн.

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