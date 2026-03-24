24.03.2026

Apple Maps отримає рекламу як у Google Maps: додатковий дохід на тлі тиску на App Store

Вадим Карпусь

Apple Maps показуватиме рекламу

Apple готує ще одну зміну для своєї екосистеми — компанія може почати показувати рекламу прямо в застосунку Apple Maps. За інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, офіційний анонс можливий уже цього місяця, а самі рекламні блоки можуть з’явитися на iPhone влітку.


Очікується, що механіка буде наступною: бізнеси та бренди зможуть платити за просування у пошукових запитах. Наприклад, кафе або магазин з’являтиметься вище в результатах, якщо користувач шукає поруч “кава” або “аптека”.

Схожу модель уже давно використовують Google Maps та Yelp. Там рекламні результати виглядають як звичайні локації, але мають позначку про просування. Якщо реалізація в Apple Maps буде схожа на Google Maps, реклама не повинна сильно заважати користувачам — вона просто інтегрується в пошук. Але все залежить від того, наскільки агресивно Apple просуватиме платні результати.

Для Apple це не просто експеримент. Сервісний бізнес компанії вже приносить близько $100 млрд на рік і формує приблизно 25% загального доходу. Реклама в Maps може стати ще одним джерелом додаткового прибутку. Це особливо актуально зараз, коли регулятори в різних країнах тиснуть на політику App Store і змушують компанію переглядати правила монетизації. Таким чином, зменшення доходів в одній сфері своєї екосистеми компанія зможе компенсувати в іншому напрямку.


Apple вже показує рекламу в App Store і додатку News, тому поява реклами в Maps виглядає логічним продовженням. Чутки про цей крок ходять ще з 2022 року, але тепер, схоже, компанія готова перейти від планів до реалізації. При цьому Apple поки що офіційно не коментувала ситуацію.

Джерело: engadget

