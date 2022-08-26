«Укртелеком» безоплатно розгорне мережу Wi-Fi у понад 400 шкільних укриттів, у 60 сховищах роботи вже виконано

Оператор зв’язку «Укртелеком» повідомив про підключення до мережі інтернет укриттів у школах. Оператор обладнує Wi-Fi доступом укриття шкіл, які вже користуються інтернетом від «Укртелекому», мають відповідні укриття та повідомили компанію про початок очного навчального процесу. Усі роботи виконуються на безоплатній основі.

Наразі до «Укртелекому» надійшли відповідні заявки від 398 шкіл. Більшу частину заявок компанія отримала напряму, контактуючи з адміністрацією навчальних закладів, що користуються її послугами. Ще частина заявок надійшла у межах урядової ініціативи «Wi-Fi в укриттях». Найбільша кількість заявок на цей час надійшла з Чернігівської та Хмельницької областей та Києва.

На сьогодні «Укртелеком» уже забезпечив бездротовим доступом в інтернет бомбосховища та укриття в 60 українських школах. Загалом планується виконати підключення укриттів у більше, ніж 400 школах.

Зазначається, що ініціативу підтримали близько 30 компаній – партнерів «Укртелекому» із розбудови оптичних мереж. Їх фахівці виконують роботи з підключення, використовуючи обладнання та ресурси «Укртелекому».