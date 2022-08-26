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«Укртелеком» безоплатно розгорне мережу Wi-Fi у понад 400 шкільних укриттів, у 60 сховищах роботи вже виконано

«Укртелеком» безоплатно розгорне мережу Wi-Fi у понад 400 шкільних укриттів, у 60 сховищах роботи вже виконано

Оператор зв’язку «Укртелеком» повідомив про підключення до мережі інтернет укриттів у школах. Оператор обладнує Wi-Fi доступом укриття шкіл, які вже користуються інтернетом від «Укртелекому», мають відповідні укриття та повідомили компанію про початок очного навчального процесу. Усі роботи виконуються на безоплатній основі.

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Наразі до «Укртелекому» надійшли відповідні заявки від  398 шкіл. Більшу частину заявок компанія отримала напряму, контактуючи з адміністрацією навчальних закладів, що користуються її послугами. Ще частина заявок надійшла у межах урядової ініціативи «Wi-Fi в укриттях». Найбільша кількість заявок на цей час надійшла з Чернігівської та Хмельницької областей та Києва.

На сьогодні «Укртелеком» уже забезпечив бездротовим доступом в інтернет бомбосховища та укриття в 60 українських школах. Загалом планується виконати підключення укриттів у більше, ніж 400 школах.

Зазначається, що ініціативу підтримали близько 30 компаній – партнерів «Укртелекому» із розбудови оптичних мереж. Їх фахівці виконують роботи з підключення, використовуючи обладнання та ресурси «Укртелекому».

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