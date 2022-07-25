“Укртелеком” у першому півріччі 2022 року забезпечив роботу 87% своєї мережі та отримав 2,9 млрд грн доходу

З початку повномасштабної війни з російським агресором і станом на кінець червня АТ «Укртелеком» забезпечує інтернет-доступ у 87% населених пунктів свого національного покриття. За результатами роботи у першому півріччі 2022 року компанія отримала загальний дохід у розмірі 2,9 млрд грн.

У зв’язку з втратою контролю над частиною телекомінфраструктури та припиненням надання послуг на тимчасово окупованих територіях загальний дохід у першому півріччі зменшився на 15,6% порівняно з аналогічним періодом минулого довоєнного року. Незважаючи на важкі умови, компанія утримує високий рівень операційної ефективності. EBITDA margin у першому півріччі 2022 року склала 24,3%.

Компанія навіть в умовах воєнного стану продовжує нарощувати абонентську базу та задовольняти попит на підключення до оптичного інтернету. Загальний дохід від надання телекомпослуг становить понад 2 млрд грн. Кількість абонентів оптичного інтернету в першому півріччі збільшилася до понад 290 тисяч, що майже на 44% більше порівняно з минулим роком. Лише у червні абонентами оптичного інтернету від АТ «Укртелеком» стали майже 8 тисяч домогосподарств, що вдвічі більше, ніж у квітні. Окрім домогосподарств, до швидкісного оптичного інтернету було підключено понад 160 об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких 131 медичний та освітній заклад, 29 територіальних громад.

На жаль, брутальні військові дії та тимчасова окупація певних територій російським агресором не дозволяють компанії повною мірою скористатися розбудованою минулого року волоконно-оптичною інфраструктурою. Нагадаємо, що у 2021 році АТ «Укртелеком» проклав понад 13,6 тисячі кілометрів оптичних ліній та розгорнув мережі у 596 нових населених пунктів, що є найбільшим річним обсягом будівництва в історії компанії. В той же час, внаслідок ведення бойових дій в умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України, а також втручання окупантів у роботу телекоммережі компанії було втрачено контроль над телекомінфраструктурою в майже 900 населених пунктах Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Попередня оцінка вартості зруйнованих будівель, втраченого обладнання та інших активів на тимчасово окупованих територіях, з урахуванням відсутності доступу для ретельного огляду та фіксації, становить понад 450 млн грн.

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Продовжують користуватися попитом приміщення компанії. Доходи від комерційної оренди в першому півріччі 2022 року склали майже 200 млн грн, що на 7,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Окрім втрати частини об’єктів нерухомості через окупацію та руйнування, завдані бойовими діями, на зниження доходу також вплинули і знижки, надані низці клієнтів відповідно до ситуації на певній території.

Щоб підтримувати безперебійне надання послуг зв’язку в умовах воєнного стану, побудована нова структура мережі з високим рівнем резервування ключових магістральних ліній та обладнання ядра мережі. Ємність зовнішніх каналів збільшено майже втричі до 750 Гб/с. Ремонтні бригади АТ «Укртелеком» працюють у координації з обласними військовими адміністраціями, підрозділами ЗСУ та Держспецзв’язку, надаючи пріоритет сервісам для захисників та соціально-важливих об’єктів.

За час повномасштабної війни Укртелеком як національний оператор забезпечив переміщення телеком- та ІТ-інфраструктури низки великих компаній у західні області України, надавши їм канали великої ємності та побудувавши інфраструктуру для розміщення їхніх ЦОДів (центрів обробки даних). Також побудовано інфраструктуру ЦОД для розміщення ресурсів українських «хмарних» провайдерів.

АТ «Укртелеком» своєчасно й у повному обсязі виконує зобов’язання перед державою, співробітниками і партнерами та надає допомогу ЗСУ. Зокрема, у першому півріччі компанія сплатила понад 750 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, спрямувала на потреби ЗСУ майже 34 млн грн фінансової допомоги, передала у розпорядження наших захисників понад 130 автомобілів та десятки приміщень. Понад 300 співробітників компанії зараз служать у лавах ЗСУ.