Умєров про майбутнє мобілізації: «Це електронне сповіщення», Федоров: «Повісток у Дії не буде ніколи» – що планує уряд

В інтерв’ю «Суспільному» міністр оборони Україні Рустем Умєров розповів про плани уряду щодо мобілізації громадян у ЗСУ. Передусім це відхід від практики вручення повісток на вулиці, до якої негативно ставиться суспільство – повідомлення будуть електронними. Також на розгляді призов з 25 років, більш чіткий та прозорий порядок мобілізаційних заходів.

Міністр констатував, що, на жаль, у суспільному сприйнятті військова служба зараз сприймається як покарання. Уряд готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству». Повинні бути чітко прописані умови мобілізації, демобілізації та розподілу по спеціальностях.

«Головний меседж — як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна. Тобто всі ці складові дуже змістовні. До цього часу це питання не дуже гарно було відпрацьовано. Його не хотіли торкатись».

Урядовці готують новий законопроєкт щодо мобілізації, його деталі будуть відомі за кілька днів, після реєстрації у Верховній раді.

«Якщо аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло, ми будемо, наприклад, просити призов з 25 до 60 років. По-перше, ми хочемо зробити облік всіх категорій, які будемо пропонувати. Після цього хочемо окреслити, як ми будемо їм повідомляти, щоб це не було як зараз, на вулицях. Після цього хочемо, щоб категорії людей, яких ми будемо просити мобілізуватись, проходили медичний огляд. І тоді ми їм будемо пояснювати, де та як вони зможуть обрати професію».

Умеров чітко та ствердно відповів, що плануються електронні засоби вручення повісток, зокрема на смартфони.

«Ми працюємо над базами даних. Це електронне сповіщення. Тобто ми проаналізували різні бази даних, десь дев’ять, з різних міністерств. Потім дивимося, як ці бази облікувати. Тому що люди не зовсім розуміють, хто зобов’язаний, хто військовослужбовець, хто ветеран. Тому говоримо про базу даних військовозобов’язаних, про те, як облікувати їх. Після обліку — дивимося, чи та чи інша категорія буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Це величезний механізм, який треба обговорювати покроково … Ми працюємо над технічними рішеннями».

Також Рустем Умеров розповів, уряд вже розробив рішення щодо відпочинку від служби тих, хто вже мобілізований довгий час, але підкреслив, що демобілізація – питання післявоєнного часу.

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Своєю чергою, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров втрутився у дискусію щодо електронного вручення повісток коротким повідомленням:

«Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так».

Тож схоже, що «під ялинку» українці дізнаються про новий порядок мобілізації, призову та вручення повісток.