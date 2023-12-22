«Оберіг»: Міноборони завершило верифікацію реєстру військовозобов’язаних

Міністерство оборони України завершили верифікацію реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Тепер він стане основою для нових електронних послуг, зокрема онлайн-бронювання від призову, яка дасть антикорупційний ефект. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що раніше повістки могли приходити людям по декілька разів, їх отримували громадяни, непридатні до служби, чи навіть родичі загиблих. Як очікується, запровадження реєстру «Оберіг» дозволить виправити цю ситуацію.

«Завдяки верифікації з іншими державними реєстрами ми збільшили якість наповнення даних з 27% до 88%, видалили дублі та неактуальні дані», — заявила Катерина Черногоренко.

В подальших планах ─ створення документа, що підтверджує статус військовозобов’язаного, а також запровадити нові електронні послуги, зокрема онлайн-бронювання. Поки що не уточнюється, коли планується запустити ці нові послуги.

Джерело: armyinform