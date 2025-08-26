banner
Універсальна пам'ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років

Андрій Русанов

Редактор новин

UltraRAM / Quinas Technology

UltraRAM стирає межу постійною та оперативною пам’яттю. Quinas Technology та IQE plc розробили технологію масштабованого виробництва.

Компанія Quinas Technology, яка стоїть за UltraRAM, протягом останнього року активно співпрацювала з виробником чипів IQE plc над масштабуванням виробництва UltraRAM до промислового рівня. За даними Blocks & Files, співпраця була успішною, і пам’ять, яка обіцяє швидкість, подібну до DRAM, у 4000 разів більшу довговічність, ніж NAND, та збереження даних до тисячі років, зараз на порозі виробництва.

Виготовлення UltraRAM базується на процесі епітаксії. Складні напівпровідникові шари вирощуються з великою точністю на кристалічній підкладці. Пізніше для створення структур мікросхем пам’яті застосовуються більш звичні процеси виробництва напівпровідників, як фотолітографія та травлення.

Стартап Intrinsic представив новий варіант ReRAM – енергонезалежна пам’ять більше не потребує екзотичних матеріалів та технологій

“Ми успішно досягли нашої мети – розробити масштабований процес епітаксії для UltraRAM, що є важливою віхою на шляху до промислового виробництва мікросхем. Цей проєкт представляє унікальну можливість втілити в життя наступне покоління складних напівпровідникових матеріалів у Великій Британії”, — каже Ютта Мейєр, генеральний директор IQE.

Випадкове відкриття: вчені знизили енергоспоживання пам’яті PCM у 1 млрд разів

Генеральний директор і співзасновник Quinas Джеймс Ешфорт-Пук назвав спільний успіх як поворотним моментом на шляху від університетських досліджень до комерційних продуктів. Наступним кроком у плані комерціалізації UltraRAM стане узгодження пілотного виробництва з різними літографічними фабриками та іншими партнерами.

Пам’ять UltraRAM широко відома з 2022 року. Вона стане першою пам’яттю, яка використовуватиме квантово-механічний процес, який називається резонансним тунелюванням. У вересні 2023 року Tom’s Hardware відвідав лабораторії UltraRAM, які відокремилися від Ланкастерського університету під керівництвом Quinas Technology. Журналісти побачили прототип мікросхеми UltraRAM у процесі тестування

