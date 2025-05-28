Новини IT-бізнес 28.05.2025 о 15:35 comment views icon

Потужний конкурент Samsung і SK Hynix — китайська CXMT вироблятиме DDR5 та HBM3

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Андрій Русанов

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Потужний конкурент Samsung і SK Hynix — китайська CXMT вироблятиме DDR5 та HBM3
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Величезна китайська ChangXin Memory Technologies, або CXMT, переходить до виробництва пам’яті DDR5 та HBM3. Це удар по Samsung, SK Hynix та Micron на внутрішньому ринку.

CXMT планує поступово відмовитися від виробництва пам’яті DDR4 та зосередитися на передових технологіях. Потенціально компанія здатна завалити китайський ринок модулями пам’яті для ПК. Про це повідомляє ресурс DigiTimes.

Компанія має значні потужності та здатна буде швидко масштабувати виробництво. Китайська фірма вже припинила виробництво DDR4 та планує оголосити про завершення роботи з цією технологією до кінця першого кварталу 2025 року.

  • За словами представників компанії, починаючи з лише 2% ринку, CXMT, за прогнозами, досягне виробництва 280 тис. пластин на місяць до кінця 2025 року, з потенціалом зростання до 300 тис., що дорівнює 15% світового виробництва DRAM.

Втім, за даними Wccftech, технологія DDR5 від CXMT наразі досить «сира» — дослідні зразки мають низький рівень продуктивності. Згідно з результатами вибірки, проведеної в першому кварталі 2025 року, CXMT не пройшла кваліфікацію для інтеграції у місцевого виробника модулів пам’яті, який потім вдався до альтернатив з Південної Кореї. Компанія стикається з нестабільною продуктивністю за високих температур, що ускладнює проникнення на споживчий ринок. Однак очікується, що до кінця року CXMT здійснить технологічний прорив.

Окрім DDR5 вона також розробляє «високоякісне» рішення HBM3, оскільки технологія HBM2 нібито вже доступна. Це може означати більше, ніж виробництво DDR5, оскільки CXMT орієнтується на ринок серверів ШІ та Huawei як клієнта.

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