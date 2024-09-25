Уряд Швейцарії заборонив капсулу для суїциду після першого застосування через… небезпеку

Швейцарія є одною з небагатьох країн, де дозволений суїцид на основі медичного діагнозу. Виявляється, процес має бути… безпечним, як би це не звучало.

Перше відоме використання пристрою закінчилося кількома арештами та заявами урядовців про порушення державних правил безпеки.Надрукована на 3D-принтері капсула Sarco Pod вивільняє азотистий газ одним натисканням кнопки. Вона створена групою The Last Resort, яка складається з «невеликого міжнародного колективу захисників прав людини (юристів, вчених, медиків)». Капсула Sarco розроблена таким чином, щоб приспати свого мешканця за лічені секунди за допомогою азотистого газу. Газ швидко знижує рівень кисню в контейнері, доки людина не вмирає. Весь процес займає лічені хвилини.

Контейнер оснащений колесами та розроблений мобільним, щоб користувачі могли транспортувати його в місця за власним вибором. Досвід (якщо так можна сказати), який надає пристрій, вважається досить спокійним та легким. Творець пристрою, австралійський лікар Філіп Нічке, порівняв його з відчуттям, яке може виникнути у людини на борту літака з розгерметизованим салоном:

«Ми знаємо від людей, які вижили [у літаку], що це не схоже на задуху. Людина просто продовжує дихати. Через пів хвилини люди починають відчувати дезорієнтацію. Вони насправді не усвідомлюють, що з ними відбувається. Це часто супроводжується відчуттям легкої ейфорії. А потім вони просто засинають».

Sarco Pod отримав юридичне схвалення для публічного використання у Швейцарії ще у 2021 році, але з того часу викликав суперечки. Вперше його застосували в понеділок, коли американка покінчила з життям у сільській місцевості поблизу кордону з Німеччиною. The Last Resort оголосила про смерть у короткому дописі на своєму вебсайті. Нічке повідомив у соціальних мережах, що суїцид був «ідилічною, мирною смертю у швейцарському лісі».

Втім, перше використання пристрою, здається, було повною катастрофою для всіх причетних. Станом на понеділок кілька людей були заарештовані у зв’язку зі смертю жінки. Місцева прокуратура розпочала розслідування за підозрою в підбурюванні та пособництві до самогубства. Поки що достеменно невідомо, кого затримали та що саме пішло не так.

Міністр охорони здоров’я Швейцарії Елізабет Бауме-Шнайдер повідомила парламент країни, що пристрій не відповідає державним вимогам безпеки та, як наслідок, не може комерційно використовуватися. Що має на увазі уряд та як може бути безпечним пристрій для найнебезпечнішої для життя людини мети — теж не повідомляється.

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Джерело: Gizmodo