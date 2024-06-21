Австралія випробувала свою першу лазерну зброю, яка здатна збивати дрони з високою точністю. Відповідні випробування пройшли в травні на одному з армійських полігонів.

За даними Сил оборони Австралії (ADF), портативний високоенергетичний лазер Fractl може відстежувати предмети розміром з монету 10 центів, що рухаються на відстані 1 км зі швидкістю 100 км/год. Система має достатню потужність, щоб пропалити сталь. Fractl вважалася найпотужнішим у світі портативним високоенергетичним лазером.

Ця лазерна зброя є основною частиною зусиль ADF щодо розвитку свого арсеналу протидії безпілотним літальним апаратам. Компактну систему, яка за розмірами схожа на валізу, розробила компанія AIM Defence з Мельбурну. Компанія стверджує, що в її лазері Fractl використовується найдосконаліша у світі система відстеження та оптики, яка забезпечує точність ураження БПЛА. Лазерний промінь може націлитися на критичні компоненти дрона, такі як ротор, проводка та камера.

«Ви натискаєте кнопку, щоб відстежити безпілотник, і комп’ютер бере на себе роботу, потім ви натискаєте іншу кнопку, щоб «натиснути на курок», як у відеогрі», — сказав капрал Патрік Фланаган з ADF.

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За допомогою вказівного пальця оператор може швидко перемикати приціл між компонентами дрона. Щоб вивести камеру з ладу, знадобляться лічені секунди, а щоб вивести з ладу ротор – 2-3 секунди.

Система розроблена з метою інтеграції в існуючі структури. Fractl легко розгортається, пропонує варіанти живлення від акумулятора та джерела змінного струму. Весь готовий до експлуатації блок важить 50 кг, що робить його портативним і простим у використанні в різних робочих сценаріях. AIM стверджує, що розміри та вага Fractl становлять одну десяту від габаритів та ваги інших лазерних систем, доступних на ринку. Також зазначається, що це одне з найбільш економічно ефективних рішень для захисту від безпілотників.

Джерело: interestingengineering

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