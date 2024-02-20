В Brave1 розробили FoxTac ─ дистанційно керований транспортер для евакуації поранених з поля бою

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нову розробку учасників кластера Brave1. Мова йде про FoxTac ─ транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою.

FoxTac оснащений системою повного приводу, яка дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування становить до 700 метрів, а запас ходу — до 10 км.

«Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого» ─ заявляє Федоров.

Зазначається, що дослідні зразки платформи FoxTac вже успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.

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