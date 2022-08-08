В Києві тимчасово скасували плату за паркування на муніципальних майданчиках

У Києві тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс». Про це повідомили у КМДА.

Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває. Розробники міського застосунку «Київ Цифровий» вже випустили оновлення, у якому внесли ці зміни.

Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Утім влада міста закликає автовласників паркувати свої автівки відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях, та застерігає від штрафів за порушення, які ніхто не скасовував.

У КМДА обіцяють завчасно попередити містян перед тим, як відновити плату за паркування. Також влада звертає увагу, що на вулицях міста працюють «паркувальники»-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію.