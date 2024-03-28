В Одесі закривається коворкінг Unity Nest: він проіснував менше року

В Одесі 30 березня закриють коворкінг Unity Nest. Про це повідомив ІТ-підприємець Сергій Петренко на своїй сторінці у Facebook «Зі смутком повідомляємо, що 30 березня 2024 року ми закриваємо Unity Nest. Від самого початку нашої діяльності ми прагнули створити не лише простір для роботи та творчості, але й спільноту НГО, волонтерів і IT-фахівців, яка могла б разом розвиватися та процвітати», — написав він.

Коворкінг Unity Nest проіснував менше року, відкрившись 9 червня 2023. Цей простір створили благодійний фонд «Маніфест Миру» та Community42 за підтримки Lifting Hands International і SmartAID.

«Прощаючись, ми хочемо висловити нашу найглибшу вдячність кожному, хто переступив наш поріг. Ви всі зіграли роль у цій неймовірній подорожі. Особлива подяка нашим партнерам і донорам, Lifting Hands International та SmartAid, без яких ця подорож не була б можлива. Ми сподіваємося знову зустрітися в майбутньому, створюючи нові простори та здійснюючи більш значущий вплив разом. Дякуємо вам за все, і пам’ятайте, кожен кінець — це просто новий початок», — написав підприємець.

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