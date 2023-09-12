Новини Наука та космос 12.09.2023 о 10:35

В США схвалили оновлені вакцини Pfizer і Moderna проти коронавірусу – в тому числі для дітей віком від 6 місяців

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Вакцини першочергово націлені на новий варіант Омікрону – XBB.1.5, а не «‎оригінальний» коронавірус.

На початку тижня Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило використання двох оновлених вакцин проти коронавірусу – Pfizer-BioNTech (Comirnaty) і Moderna (Spikevax). Обидві дозволені для осіб віком від 12 років, та в екстрених випадках – для дітей віком від 6 місяців.

Якщо Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) підпишуть дозвіл на використання вакцин на засіданні у вівторок, то ймовірно вони будуть доступна в аптеках та лікарнях найближчими днями.

«Вакцинація залишається критично важливою для громадського здоров’я та постійного захисту від серйозних наслідків COVID-19, включаючи госпіталізацію та смерть», — нагадує доктор Пітер Маркс, головний експерт FDA з вакцин.

На відміну від бустерних щеплень, випущених у минулому, ці вакцини не виготовлені ​​з компонентів оригінальних варіантів COVID, які поширилися у 2020 році. Це моновалентна вакцина, яка натомість націлена на субваріант омікрону – XBB.1.5, який став домінуючим штамом ковіду в деяких частинах США минулої зими та більш тісно пов’язаний з EG.5, на який наразі припадає 21,5% випадків захворювань, згідно з даними CDC.

Виробнича лінія вакцини Pfizer проти Covid у Мічигані. Фото: Associated Press
Виробнича лінія вакцини Pfizer проти Covid у Мічигані. Фото: Associated Press

Нині є питання щодо вартості вакцин – це перший сезон, в якому вакцини із державного розповсюдження переходять на комерційний ринок. Pfizer і Moderna тим часом підняли цінники приблизно на 400% – якщо під час останніх раундів вакцинування уряд витрачав приблизно від $26 до $30 на дозу, то зараз вони обійдуться у $110-130. Таке підвищення, ясна річ, викликало критику у громадськості – особливо в сторону Moderna, яка розробила свою вакцину в партнерстві з федеральними вченими із використання $1,7 мільярда федеральних грантів.

Якщо припустити, що CDC рекомендує оновлені вакцини, то більшість застрахованих американців все-таки матимуть доступ до вакцини без будь-яких витрат із власної кишені. Щодо незастрахованих, то уряд поки запровадив програму, яка надаватиме їм вакцину безплатно до грудня 2024 року.

Водночас широко розкритиковане підвищення цін навряд чи допоможе покращити охоплення вакцинацією. Торік щепилося менш як 20% дорослого населення США.

В США схвалили оновлені вакцини Pfizer і Moderna проти коронавірусу – в тому числі для дітей віком від 6 місяців
Вакцинація в Лінвуді, штат Каліфорнія, минулої осені. Фото: Марк Дж. Террілл/Associated Press

Виникають дебати й щодо того, хто має отримати цьогорічну бустерну дозу – експерти загалом погоджуються, що люди похилого віку та з ослабленою імунною системою, хоча дехто наполягає на щепленні молоді, аби зменшити передачу вразливим верствам населення.

Нині на дозвіл FDA очікує ще одна вакцина – Novavax (білкова вакцина проти COVID-19 без мРНК), яка теж націлена на XBB.1.5, і передбачена для дітей віком від 12 років.

Дописи
Smart-розетка Gosund: корисна навіть під час блек-аутів та обстрілів інфраструктури
В США схвалили оновлені вакцини Pfizer і Moderna проти коронавірусу – в тому числі для дітей віком від 6 місяців
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Джерело: Ars Technica, The Verge, NYT

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
CEX і DEX: розрізняємо види криптобірж
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg

Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

Дописи
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Дописи
Трохи про: серія Mafia
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати