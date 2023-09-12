В США схвалили оновлені вакцини Pfizer і Moderna проти коронавірусу – в тому числі для дітей віком від 6 місяців

Вакцини першочергово націлені на новий варіант Омікрону – XBB.1.5, а не «‎оригінальний» коронавірус.

На початку тижня Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило використання двох оновлених вакцин проти коронавірусу – Pfizer-BioNTech (Comirnaty) і Moderna (Spikevax). Обидві дозволені для осіб віком від 12 років, та в екстрених випадках – для дітей віком від 6 місяців.

Якщо Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) підпишуть дозвіл на використання вакцин на засіданні у вівторок, то ймовірно вони будуть доступна в аптеках та лікарнях найближчими днями.

«Вакцинація залишається критично важливою для громадського здоров’я та постійного захисту від серйозних наслідків COVID-19, включаючи госпіталізацію та смерть», — нагадує доктор Пітер Маркс, головний експерт FDA з вакцин.

На відміну від бустерних щеплень, випущених у минулому, ці вакцини не виготовлені ​​з компонентів оригінальних варіантів COVID, які поширилися у 2020 році. Це моновалентна вакцина, яка натомість націлена на субваріант омікрону – XBB.1.5, який став домінуючим штамом ковіду в деяких частинах США минулої зими та більш тісно пов’язаний з EG.5, на який наразі припадає 21,5% випадків захворювань, згідно з даними CDC.

Нині є питання щодо вартості вакцин – це перший сезон, в якому вакцини із державного розповсюдження переходять на комерційний ринок. Pfizer і Moderna тим часом підняли цінники приблизно на 400% – якщо під час останніх раундів вакцинування уряд витрачав приблизно від $26 до $30 на дозу, то зараз вони обійдуться у $110-130. Таке підвищення, ясна річ, викликало критику у громадськості – особливо в сторону Moderna, яка розробила свою вакцину в партнерстві з федеральними вченими із використання $1,7 мільярда федеральних грантів.

Якщо припустити, що CDC рекомендує оновлені вакцини, то більшість застрахованих американців все-таки матимуть доступ до вакцини без будь-яких витрат із власної кишені. Щодо незастрахованих, то уряд поки запровадив програму, яка надаватиме їм вакцину безплатно до грудня 2024 року.

Водночас широко розкритиковане підвищення цін навряд чи допоможе покращити охоплення вакцинацією. Торік щепилося менш як 20% дорослого населення США.

Виникають дебати й щодо того, хто має отримати цьогорічну бустерну дозу – експерти загалом погоджуються, що люди похилого віку та з ослабленою імунною системою, хоча дехто наполягає на щепленні молоді, аби зменшити передачу вразливим верствам населення.

Нині на дозвіл FDA очікує ще одна вакцина – Novavax (білкова вакцина проти COVID-19 без мРНК), яка теж націлена на XBB.1.5, і передбачена для дітей віком від 12 років.

Джерело: Ars Technica, The Verge, NYT